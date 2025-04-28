Такая сумка является стильной, легкой и удобной, пишет 24 Канал. Плетеная сумка в бежевом или черном цвете уже несколько сезонов не теряет своей популярности. Аксессуар ассоциируется с расслабленностью, поскольку удачно смягчает ежедневные образы и даже добавляет отпускного вайба.
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Плетеная сумка – главный тренд лета
Сумка имеет минималистичный дизайн и натуральные оттенки, поэтому прекрасно сочетается с льняными костюмами или платьями в офис. Носить плетеную сумку можно ежедневно или даже с купальником у моря.
Сумка из соломы уже является классикой, без которой не обходится ни одна летняя пора. Дизайнеры уже активно начали презентовать новое видение тренда, поэтому добавляют к сумке кожаные детали или интересный объемный декор, экспериментируют с формой и цветами.
В 2025 году в моде будут сумки структурированной формы с кожаными вставками и даже декоративными элементами. Можно смело добавить к сумке модные брелки, которые придадут аксессуару индивидуальности.
К слову! Чтобы подобрать к сумке лучшие образы, советуем обратить внимание на трендовые платья, которые уже активно носят модные девушки.
Минималистичные плетеные сумки подойдут к вечерним платьям или юбкам, а вот сумками-шоперами можно дополнять кэжуальные образы. Если же хочется добавить к образу определенной изюминки, тогда можно выбирать плетеную сумку-корзину, которую когда-то обожала Джейн Биркин.