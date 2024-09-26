Джинси кльош – головний тренд осені: з чим їх стильно носити

Джинси кльош створюють бажання елегантно одягатися навіть в холодні дні. Вони чудово доповнюють взуття на підборах та вишукані речі чи верхній одяг.

Ці джинси є класикою, однак вони мають тенденцію виходити з моди, а потім знову повертися та ставати актуальними, пише Vogue. Цього року цей фасон знову буде займати центральне місце в нашому гардеробі, оскільки чимало брендів представили у своїх колекціях ці джинси.

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Джинси кльош виглядають неймовірно стильно, але якщо не знати, з яким одягом та взуттям їх поєднувати, то можна просто зіпсувати образ. На прикладі відомих брендів, радимо розглянути найстильніші варіанти стилізації.

Джинси кльош і ковбойки

Розкльошені джинси чудово стилізуються з чоботами ковбойками. Можете додати на верх джинсову сорочку чи куртку. Бренд Schiaparelli поєднали сорочку з курткою та навіть створили цікавий акцент за допомогою краватки у вигляді косички.



Цікаві образи з джинсами на осінь / Фото Vogue

Джинси з чоботами у тваринний принт

Поєднуйте джинси на високій посадці з чоботами у тваринний принт. Воно чудово виділяється, тож створить ефектний образ. Найпопулярнішим є взуття, яке імітує камуфляж пітонів і крокодилів.



Цікаві образи з джинсами на осінь / Фото Vogue

Джинси бохо + замшеві чоботи

Замшеві чоботи є базовими в осінню пору так само як і светри. Модниці обирають для себе цього сезону бежеве взуття, яке ідеально доповнить джинси кльош та навіть довгі джинсові спідниці.



Цікаві образи з джинсами на осінь / Фото Vogue

Основні поради стилізації джинсів кльош

Цей фасон джинсів треба обов’язково носити із взуттям на підборах, оскільки балетки чи кеди на низькому ходу зіпсують увесь образ. Найгарніше з джинсами кльош виглядають чоботи чи туфлі з витягнутим носком.

Джинси кльош чудово поєднуються з однотонними довгими пальтами чи куртками оверсайз. Також красиво виглядають джинси з сорочками, водолазками та різноманітними жакетами. На холодну осінь джинси можна поєднувати з дублянкою чи пуховиком.

У 1960-х роках джинси-кльош почали носити як частину контркультурного руху. Вони були популярними серед хіпі, які цінували свободу та нестандартний підхід до моди. На 1970-ий рік припав пік їхньої популярності. Ними свої образи почали доповнювати чоловіки та жінки, в той час вони асоціювалися з епохою диско. Тепер вони з’явилися в моді як частина ретро-руху.