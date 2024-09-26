Эти джинсы являются классикой, однако они имеют тенденцию выходить из моды, а потом снова вернуться и становиться актуальными, пишет Vogue. В этом году этот фасон снова будет занимать центральное место в нашем гардеробе, поскольку многие бренды представили в своих коллекциях эти джинсы.

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Джинсы клеш выглядят невероятно стильно, но если не знать, с какой одеждой и обувью их сочетать, то можно просто испортить одежду. На примере известных брендов, советуем рассмотреть самые стильные варианты стилизации.

Джинсы клеш и ковбойки

Расклешенные джинсы прекрасно стилизуются с сапогами ковбойками. Можете добавить на верх джинсовую рубашку или куртку. Бренд Schiaparelli соединили рубашку с курткой и даже создали интересный акцент с помощью галстука в виде косички.



Интересные образы с джинсами на осень / Фото Vogue

Джинсы с сапогами в животный принт

Сочетайте джинсы на высокой посадке с сапогами в животный принт. Оно прекрасно выделяется, поэтому создаст эффектный образ. Самой популярной является обувь, которая имитирует камуфляж питонов и крокодилов.



Интересные образы с джинсами на осень / Фото Vogue

Джинсы бохо + замшевые сапоги

Замшевые сапоги являются базовыми в осеннюю пору так же как и свитера. Модницы выбирают для себя в этом сезоне бежевую обувь, которая идеально дополнит джинсы клеш и даже длинные джинсовые юбки.



Интересные образы с джинсами на осень / Фото Vogue

Основные советы стилизации джинсов клеш

Этот фасон джинсов надо обязательно носить с обувью на каблуках, поскольку балетки или кеды на низком ходу испортят весь образ. Красивее всего с джинсами клеш выглядят сапоги или туфли с вытянутым носком.

Джинсы клеш прекрасно сочетаются с однотонными длинными пальто или куртками оверсайз. Также красиво смотрятся джинсы с рубашками, водолазками и разнообразными жакетами. На холодную осень джинсы можно сочетать с дубленкой или пуховиком.

В 1960-х годах джинсы-клеш начали носить как часть контркультурного движения. Они были популярны среди хиппи, которые ценили свободу и нестандартный подход к моде. На 1970-ый год пришелся пик их популярности. Ими свои образы начали дополнять мужчины и женщины, в то время они ассоциировались с эпохой диско. Теперь они появились в моде как часть ретро-движения.