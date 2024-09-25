Джинсы с нами весь год, поэтому каждый сезон мы сочетаем их с майками, рубашками, свитерами или блузами, пишет Lady 24. Качественные джинсы – это удачная инвестиция в гардероб каждой девушки. Эта вещь является фундаментом гардероба, поэтому важно подобрать фасон, цвет и материал, который вы сможете постоянно с удовольствием носить.

Смотрите также Джинсы багги – главный тренд 2024 года: как они выглядят и с чем их носить

Иногда из-за того, что джинсы для нас являются обычным нарядом, очень сложно придумать какую-то интересную комбинацию, поэтому делимся с вами стильными образами от модных инфлюенсерок, которые можно легко повторить.

Джинсы + длинный кардиган

Уже немало украинских брендов представили в своих новых коллекциях удлиненные кардиганы, которые заменят нам в начале осени теплые пальто. Приобретите для себя черный, серый или молочный кардиган и сочетайте с джинсами и кроссовками или туфлями.

Джинсы + джинсовая куртка

Дополняйте свои осенние образы джинсовой курткой. Таким образом вы создадите красивый монохромный аутфит, который идеально подойдет к кэжуальным вещам – кроссовкам, футболкам или свитшотам. Модницы дополняют денимовый look туфлями на каблуках.

Джинсы + молочный свитер

В осеннюю пору модницы создают образы в стиле cozy girl на основе молочного свитера оверсайз и коротких коричневых угги. Такие образы чаще всего дополняют стильными прическами на основе крабика.

Джинсы + кожаная куртка

Красиво смотрятся голубые джинсы с базовой черной кожаной курткой и лакированными туфлями на каблуке. Кожаную куртку можно выбирать другого цвета – серого, молочного, бордового или любого другого цвета.

В общем джинсы можно сочетать с любым нарядом, верхней одеждой или обувью. Впрочем эти несколько образов помогут вам вдохновиться модной эстетикой и воспроизвести несколько модных стилизаций на себе.