Грають на ностальгії 90-х: як джинси з манжетами знову опинилися в тренді
- Джинси з великими манжетами стали трендом осені/зими 2025 і залишаться в моді ще на певний час.
- Стилісти рекомендують поєднувати їх з чобітками до середини литки або виразним взуттям, а також обтислим верхом.
Цієї зими джинси з великими підворотами раптом опинилися всюди – і не дарма, адже вони додають образу виразності без жодних складних стилізацій. Тренд грає на ностальгії 90-х і 2000-х, але виглядає сучасно завдяки широким прямим штанинам і "гігантському" манжету внизу.
Найкраще те, що для нього не обов'язково купувати нову пару – інколи достатньо просто підкрутити свої джинси правильно. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на Real Simple.
Чому джинси з манжетами знову в моді?
Тренд передбачає широкі або прямі штани з великими манжетами на щиколотках. На думку стилістки Габріель Ньюкірк, він означає, що денім завжди в моді.
З цим класичним предметом моди завжди можна спробувати щось нове, особливо поки ідея "зроби це по-своєму" ще актуальна,
– каже експертка.
Ба більше, джинси з манжетами додають образу виразності й можуть візуально подовжувати силует – особливо якщо манжет трохи відкриває щиколотку.
Водночас стилістка Ніккі Венус пояснює, що цей стиль однозначно виростає з ностальгії за 90-ми та має відчутну енергію 2000-х.
Вона додає, що манжети були помітним акцентом на подіумах сезону осінь/зима 2025 і вже переходять у колекції курортного одягу та весни 2026 року, тобто тренд точно затримається.
До слова, за трендом спостерігають і знаменитості. Наприклад, у джинсах з манжетами на вулицях Нью-Йорка вже з'являлися Наомі Воттс, Ніколь Кідман і Наталі Портман, пише InStyle.
Як стилізувати джинси з манжетами?
- Додайте чобітки до середини литки
У холодну пору року джинси з манжетами особливо вдало поєднуються з чобітками до середини литки. Такий варіант не лише виглядає стильно, а й практично закриває ніжки від холоду.
- Спробуйте джинси з фактурою
Не зводьте акцент лише до підвернутого краю. Джинси можуть стати ключовим елементом образу – обирайте моделі з виразною фактурою, кольором або принтом, щоб додати образу "характеру".
- Поєднуйте з верхом обтислим
Баланс пропорцій має вирішальне значення: широкі штанини та акцентний низ краще врівноважувати обтислим або чітко скроєним верхом.
- Додайте ефектне взуття
Оскільки манжети автоматично привертають увагу до нижньої частини образу, можна підкреслити її виразним взуттям.
Джинси з манжетами та ефектне взуття / Фото з Instagram howrosdoesit
Які джинси можуть втратити актуальність?
Нагадаємо, що цього сезону денім переживе одну з найзначніших епох змін, коли навіть найвідданіші шанувальники переглянуть свої улюблені фасони. За словами стилістів, у зоні ризику опинилися екстремальні джинси-кльош.
Надмірна об'ємність може перевантажувати образ, тож у 2026 році бренди віддають перевагу балансу, а не ефектності.
