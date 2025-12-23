Найкраще те, що для нього не обов'язково купувати нову пару – інколи достатньо просто підкрутити свої джинси правильно. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на Real Simple.

Дивіться також Светр – найбажаніша річ зими: Андре Тан розповів, що саме купити у грудні

Чому джинси з манжетами знову в моді?

Тренд передбачає широкі або прямі штани з великими манжетами на щиколотках. На думку стилістки Габріель Ньюкірк, він означає, що денім завжди в моді.

З цим класичним предметом моди завжди можна спробувати щось нове, особливо поки ідея "зроби це по-своєму" ще актуальна,

– каже експертка.

Ба більше, джинси з манжетами додають образу виразності й можуть візуально подовжувати силует – особливо якщо манжет трохи відкриває щиколотку.

Водночас стилістка Ніккі Венус пояснює, що цей стиль однозначно виростає з ностальгії за 90-ми та має відчутну енергію 2000-х.

Вона додає, що манжети були помітним акцентом на подіумах сезону осінь/зима 2025 і вже переходять у колекції курортного одягу та весни 2026 року, тобто тренд точно затримається.

До слова, за трендом спостерігають і знаменитості. Наприклад, у джинсах з манжетами на вулицях Нью-Йорка вже з'являлися Наомі Воттс, Ніколь Кідман і Наталі Портман, пише InStyle.

Як стилізувати джинси з манжетами?

Додайте чобітки до середини литки

У холодну пору року джинси з манжетами особливо вдало поєднуються з чобітками до середини литки. Такий варіант не лише виглядає стильно, а й практично закриває ніжки від холоду.

Спробуйте джинси з фактурою

Не зводьте акцент лише до підвернутого краю. Джинси можуть стати ключовим елементом образу – обирайте моделі з виразною фактурою, кольором або принтом, щоб додати образу "характеру".

Поєднуйте з верхом обтислим

Баланс пропорцій має вирішальне значення: широкі штанини та акцентний низ краще врівноважувати обтислим або чітко скроєним верхом.

Додайте ефектне взуття

Оскільки манжети автоматично привертають увагу до нижньої частини образу, можна підкреслити її виразним взуттям.



Джинси з манжетами та ефектне взуття / Фото з Instagram howrosdoesit

Які джинси можуть втратити актуальність?