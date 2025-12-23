Лучше всего то, что для него не обязательно покупать новую пару – иногда достаточно просто подкрутить свои джинсы правильно. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Почему джинсы с манжетами снова в моде?

Тренд предусматривает широкие или прямые брюки с большими манжетами на лодыжках. По мнению стилистки Габриэль Ньюкирк, он означает, что деним всегда в моде.

С этим классическим предметом моды всегда можно попробовать что-то новое, особенно пока идея "сделай это по-своему" еще актуальна,

– говорит эксперт.

Более того, джинсы с манжетами добавляют образу выразительности и могут визуально удлинять силуэт – особенно если манжет немного открывает лодыжку.

В то же время стилист Никки Венус объясняет, что этот стиль однозначно вырастает из ностальгии по 90-м и имеет ощутимую энергию 2000-х.

Она добавляет, что манжеты были заметным акцентом на подиумах сезона осень/зима 2025 и уже переходят в коллекции курортной одежды и весны 2026 года, то есть тренд точно задержится.

К слову, за трендом наблюдают и знаменитости. Например, в джинсах с манжетами на улицах Нью-Йорка уже появлялись Наоми Уоттс, Николь Кидман и Натали Портман, пишет InStyle.

Как стилизовать джинсы с манжетами?

Добавьте сапожки до середины икры

В холодное время года джинсы с манжетами особенно удачно сочетаются с сапожками до середины икры. Такой вариант не только выглядит стильно, но и практически закрывает ножки от холода.

Попробуйте джинсы с фактурой

Не сводите акцент только к подвернутому краю. Джинсы могут стать ключевым элементом образа – выбирайте модели с выразительной фактурой, цветом или принтом, чтобы добавить образу "характера".

Сочетайте с облегающим верхом

Баланс пропорций имеет решающее значение: широкие штанины и акцентный низ лучше уравновешивать облегающим или четко скроенным верхом.

Добавьте эффектную обувь

Поскольку манжеты автоматически привлекают внимание к нижней части образа, можно подчеркнуть ее выразительной обувью.



Джинсы с манжетами и эффектная обувь / Фото из Instagram howrosdoesit

Какие джинсы могут потерять актуальность?