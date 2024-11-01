5 видів штанів та джинсів на осінь-зиму, які мають бути в гардеробі у кожної жінки

Осіння та зимова пора найкраще підходять для носіння різних фасонів та кольорів штанів. Любителі класичних фасонів можуть обрати між моделями із завищеною посадкою та варіантами у бежевих кольорах та позачасовими штанами в картатий принт.

А от шанувальниці джинсів, можуть обирати на осінньо-зимовий сезон мішкуваті моделі, передає 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Любительки стилю бохо зможуть сміливо носити штани кльош, які входять в моду. Дівчата, які люблять вирізнятися, зможуть приміряти джинси в техніці печворк. Як виглядають наймодніші штани на осінньо-зимовий сезон – дивіться у добірці.

Мішкуваті джинси

З джинсами баггі ми не будемо розлучатися навіть восени та взимку, оскільки безліч брендів представили їх знову у своїх колекціях. Поєднуйте такі джинси з сорочками, светрами та навіть блузами.



Штани та джинси на осінь-зиму / Фото Pinterest

Джинси та штани кльош

Штани кльош кілька сезонів поспіль намагаються увійти в модні тренди, втім їхня модна гра розпочнеться цієї осені. Носіть їх з розкішними блузами з бантом та жакетами. Фасон кльош також з’явиться на джинсах. Стилісти рекомендують носити їх з взуттям на підборах.



Штани та джинси на осінь-зиму / Фото Pinterest

Джинси в стилі печворк

У моду повертаються джинси в стилі печворк. Бренди представили образи моделей, які були одягнуті в блузи з мереживом та рюшами. Стильно римуються ці джинси з бежевими та білими матеріалами, які створюють цікаві мозаїки. Такі джинси стануть гарною альтернативою класичним виробам.



Штани та джинси на осінь-зиму / Фото Pinterest

Штани карго

Якщо ви думали, що карго вже вийшли з моди, то ви помиляєтеся. Вони будуть актуальні в осінній та зимовий сезон. Однак тепер вони змінять свій вигляд з утилітарного на більш елегантний.



Штани та джинси на осінь-зиму / Фото Pinterest

Штани та джинси з високою посадкою

Такі штани та джинси ідеально підходять для офісу, урочистих святкувань чи навіть повсякденних виходів. Їхні головні фішки – це завищена посадка та широкі штанини. Ці джинси та штани додадуть образам вишуканості та практичності.



Штани та джинси на осінь-зиму / Фото Pinterest

Додамо, що в осінньо-зимовому сезоні будуть модними шкіряні штани в чорному та бордовому кольорі. Як показують модні колекції, це вбрання ще досі не втратило популярності. Окрім того, за бажанням, можете доповнювати образи картатими штанами. Їх представили у своїх колекціях бренди Balmain та Burberry.