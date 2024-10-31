Навіть взимку модні флагмани радять урізноманітнити образи стильними спідницями, пише L'Officiel. Колекції дизайнерів представлені спідницями на будь-який смак. У моді цього сезону спідниці, які ваблять ефектністю око й позачасові варіанти, які зможуть доповнити щоденні образи.

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Фаворитами залишаються спідниці в довжині міді та максі, але й міні не втрачають своєї популярності. Розповідаємо, що ж саме варто придбати на осінньо-зимовий сезон.

Шкіряна спідниця

В осінню та зимову пору дизайнери радять одягатися в шкіряні речі з ніг до голови. Робіть цього сезону ставку на довгу спідницю, яка гарно поєднається з черевиками чи на мініспідницю, яка буде красиво виглядати з чоботами на підборах та пальто.



Стильні спідниці на осінь 2024 / Фото L'Officiel

З розрізом

Раніше такі спідниці були в моді, втім цього року знову стають популярними. Розріз на спідниці додає аутфіту кокетливості та сексуальності. Поєднуйте такі спідниці з високими чоботами та не забувайте про вироби з джинсів.



Модні спідниці на осінь 2024 / Фото L'Officiel

Спідниця-олівець

Офісний стиль не покидає тенденцій, а восени ще більше стає актуальним. Така спідниця доповнить всі офісні та корпоративні образи. Комбінувати спідницю-олівець можна з сорочками, жакетами чи светрами.



Стильні спідниці на осінь 2024 / Фото L'Officiel

А-силеут

Ця спідниця відповідає за елегантність та романтичність. Її можна носити з водолазкою та утилітарною сорочкою.



Крсиві спідниці на осінь 2024 / Фото L'Officiel

У клітинку

Спідниці в клітинку залишаються позачасовими. В осінню пору вони переживатимуть новий пік популярності та увірвуться в тренди з новим розмахом.



Стильні спідниці на осінь 2024 / Фото L'Officiel

Щодо інших фасонів спідниць, то незмінними залишаються джинсові спідниці в блакитному чи чорному кольорі. Також в моді базові твідові спідниці, які ідеально пасують для осінньої пори чи класичні чорні спідниці.