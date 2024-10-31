У вересні на чотирьох Тижнях моди дизайнери представили колекції сезону весна – літо 2025, пише Vogue. На подіумах Нью-Йорка, Мілана, Парижа та Лондона з’явилися розкішні весільні плаття, від яких неможливо відвести погляду.

Читайте також Ці парфуми зводять з розуму чоловіків: 5 магічних ароматів

Трендові весільні сукні 2025

Головну роль у весільних платтях на 2025 рік грають текстури та силеути. У моді будуть елегантні плаття, з підкресленими плавними лініями та вишуканими деталями. Незвичний фасон, але дивовижно красивий, представив бренд Khaite.

Модні сукні на 2025 рік
Модні сукні на 2025 рік / Фото Vogue

Phillip Lim додав до суконь асиметричні складки, тонке мереживо й об’ємні рукави.

Модні сукні на 2025 рік
Трендові сукні на 2025 рік / Фото Vogue

Чимало брендів представили костюми з білого атласу, які однаково пасуватимуть для нареченого та нареченої. Таке вбрання підійде для тих молодят, які віддають перевагу відходу від традиційного весільного вбрання.

Модні сукні на 2025 рік
Модний костюм на 2025 рік / Фото Vogue

Бренд Laquan Smith продемонстрував класичну варіацію весільного плаття із зухвалим вирізом, чітким кроєним пошиттям з квітковим елементом декорування на волоссі. Таке плаття відображає дух сьогодення.

Модні сукні на 2025 рік
Трендові сукні на 2025 рік / Фото Vogue

У моді також залишилися вишукані шовкові плаття на тонких бретельках, які ідеально підійдуть для наречених, які люблять мінімалізм та класику.

Модні сукні на 2025 рік
Модні сукні на 2025 рік / Фото Vogue

Для дівчат, які хочуть виглядати особливо, варто придивитися до сукні Simkhai, яка створена у вигляді бахромованої сітки. Дуже красиво таке плаття виглядає з мінімалістичними босоніжками.

Модні сукні на 2025 рік
Трендові сукні на 2025 рік / Фото Vogue

Неймовірний вигляд має комбінезон від Richard Quinn створений з бахромованої блискучої нитки в поєднанні з довгою фатою.

Модні сукні на 2025 рік
Модний комбінезон на 2025 рік / Фото Vogue

Бренд Christian Siriano доводить, що драпірування у 2025 році не втрачатиме популярності, тому варто обирати красиві корсетні сукні в довжині максі.

Модні сукні на 2025 рік
Трендові сукні на 2025 рік / Фото Vogue