Аромат – невидима, але така важлива деталь в образі кожної жінки, пише Lady 24. Парфум може привабити чоловіка та привернути його увагу.

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Жан-Поль Герлен якось сказав таку фразу: "Я впевнений, що якщо чоловік закохується в жінку, її вибір парфумів вдалий". Цей вислів дає зрозуміти, якою ж силою наділені аромати. Різноманіття парфумів вражає, втім серед них є кілька найпопулярніших варіантів, які розкривають жіночність та дають владу над чоловічою увагою.

Black Opium від Yves Saint Laurent

Ці парфуми подобаються багатьом жінкам, та й чоловікам теж. Парфуми наповнені такими ароматами, що жінка вмить стає загадковою, впевненою в собі та сексуальною. Парфум насичений квітковими та кавовими нотами, тож здатен викликати залежність.

Парфуми, які закохують чоловіків
Аромати, які подобаються чоловікам / Фото Pinterest

Light Blue від Dolce & Gabbana

Цей свіжий аромат хоч і був представлений брендом понад 10 років тому, досі не втрачає своєї популярності. Він свіжий, легкий та залишає по собі приємний післясмак. Чоловіки обожнюють цей чарівний аромат.

Парфуми, які закохують чоловіків
Парфуми, які закохують чоловіків / Фото Pinterest

Mimosa & Cardamom від Jo Malone

У цих парфумах сплелася композиція з меду, мімози та кардамону, яка створює атмосферу жіночності. Аромат ідеально підходить для холодних осінніх днів, підкреслюючи тендітну та витончену натуру.

Парфуми, які закохують чоловіків
Аромати, які подобаються чоловікам / Фото Pinterest

Good Girl Legere від Carolina Herrera

Ці парфуми знайдуть відгук в серці будь-якого чоловіка. Аромат побудований навколо дуету жасмину та п’янкої ноти бобів.

Парфуми, які закохують чоловіків
Парфуми, які закохують чоловіків / Фото Pinterest

Libre від Yves Saint Laurent

Аромат парфумів наповнений нотами лаванди, квітами апельсина, амбри та ванілі. Він сексуальний, свіжий та квітковий, здатен не лише заінтригувати, але й закохати в себе.

Парфуми, які закохують чоловіків
Аромати, які подобаються чоловікам / Фото Pinterest

Загалом, якщо хочете розширити знання про те, які аромати приваблюють чоловіків, то експерти дійшли висновку, що корицю та ваніль представники сильної статі люблять найбільше. А ще їхню увагу легко привернути завдяки легким, квітковим нотам жасмину, лаванди та цитрусу.