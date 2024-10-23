Вишуканий запах здатен викликати відчуття впевненості та спокою, особливо в тих випадках, коли ви віднайшли свій парфум і всі його асоціюють виключно з вами, пише Lady 24.

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Парфум – це частина ритуалу догляду за собою. В образі важливі аксесуари та прикраси для довершення й особливої родзинки. Також для цілісної картинки ідеальний вигляд додає макіяж та парфум, який завершує останні штрихи перед виходом з дому.

Вишукані аромати люблять всі жінки. Дехто має виключно єдиний парфум, яким завжди користується, інші ж люблять мати кілька баночок та кожного разу пахнути по-іншому.

Наближається 2025 рік, тож якщо ви хочете придбати для себе новий аромат чи замовити парфум у другої половинки на подарунок в новорічну ніч, то радимо ознайомитися з кількома цікавими варіантами. Не всі парфуми не є новинкою. Частина з них – безсмертна класика, яка ніколи не вийде з моди та завжди буде актуальною.

Idôle Eau de Toilette, Lancôme

Цей парфум поєднав у собі частинку ванілі та свіжість природи. Він містить акорд, в якому розкриваються нотки чаю матча. За свіжість відповідає бергамот та настій бурбонської ванілі.



Цікаві аромати парфумів на 2025 рік / Фото Pinterest

Aqua Allegoria, Guerlian

Цей аромат сповнений весняними свіжими нотами з ноткою базиліку, мандарини й троянди. Парфум є досить ніжним, втім має складний й витончений аромат.

Цікаві аромати парфумів на 2025 рік / Фото Pinterest

Tiziana Terenzi, Kirke

Аромат має ягідні акорди малини й трав’янистий аромат листя чорної смородини, який доповнюють відтінки маракуї та персика. Основні нотки мають запах конвалії та пряної ванілі, перетікаючи в шлейфовий аромат з мускусу й сандалу.



Цікаві аромати парфумів на 2025 рік / Фото Pinterest

La Vie Est Belle, Lancôme

Цей парфум є ексклюзивним жіночим ароматом, який залишається актуальним незалежно від тенденцій. Початкова нота аромату наповнена грушею та чорною смородиною, а далі відкривається запах ірису, помаранчу та жасмину. В основі відчувається праліне та ваніль.



Цікаві аромати парфумів на 2025 рік / Фото Pinterest

L’Interdit, Givenchy

Аромат є досить популярним та не втратить своєї актуальності у 2025 році. Він підходить сильним жінкам, оскільки має запах імбиру та калабрійського бергамоту. У ньому розкривається запах цвіту апельсинового дерева й жасмину.



Цікаві аромати парфумів на 2025 рік / Фото Pinterest

Bottega Veneta, Bottega Veneta

Аромат від Bottega Veneta з однойменною назвою досконало витончений та непідвладний часу. Парфуми сподобаються жінкам, які люблять запах бергамоту, жасмину, моху та пачулі.



Цікаві аромати парфумів на 2025 рік / Фото Pinterest

Парфуми – це візитівка кожної жінки, тому оберіть із представлених варіантів свій аромат, який буде вашою особливою родзинкою увесь наступний рік.