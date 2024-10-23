Изысканный запах способен вызвать чувство уверенности и спокойствия, особенно в тех случаях, когда вы нашли свой парфюм и все его ассоциируют исключительно с вами, пишет Lady 24.

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Парфюм – это часть ритуала ухода за собой. В образе важны аксессуары и украшения для довершения и особой изюминки. Также для целостной картинки идеальный вид добавляет макияж и парфюм, который завершает последние штрихи перед выходом из дома.

Изысканные ароматы любят все женщины. Некоторые имеют исключительно единственный парфюм, которым всегда пользуется, другие же любят иметь несколько баночек и каждый раз пахнуть по-другому.

Приближается 2025 год, поэтому если вы хотите приобрести для себя новый аромат или заказать парфюм у второй половинки на подарок в новогоднюю ночь, то советуем ознакомиться с несколькими интересными вариантами. Не все духи не являются новинкой. Часть из них – бессмертная классика, которая никогда не выйдет из моды и всегда будет актуальной.

Idôle Eau de Toilette, Lancôme

Этот парфюм соединил в себе частичку ванили и свежесть природы. Он содержит аккорд, в котором раскрываются нотки чая матча. За свежесть отвечает бергамот и настой бурбонской ванили.



Интересные ароматы духов на 2025 год / Фото Pinterest

Aqua Allegoria, Guerlian

Этот аромат полон весенними свежими нотами с ноткой базилика, мандарины и розы. Парфюм является достаточно нежным, впрочем, имеет сложный и утонченный аромат.

Интересные ароматы духов на 2025 год / Фото Pinterest

Tiziana Terenzi, Kirke

Аромат имеет ягодные аккорды малины и травянистый аромат листьев черной смородины, который дополняют оттенки маракуйи и персика. Основные нотки имеют запах ландыша и пряной ванили, перетекая в шлейфовый аромат из мускуса и сандала.



Интересные ароматы духов на 2025 год / Фото Pinterest

La Vie Est Belle, Lancôme

Этот парфюм является эксклюзивным женским ароматом, который остается актуальным независимо от тенденций. Начальная нота аромата наполнена грушей и черной смородиной, а дальше открывается запах ириса, апельсина и жасмина. В основе чувствуется пралине и ваниль.



Интересные ароматы духов на 2025 год / Фото Pinterest

L'Interdit, Givenchy

Аромат является достаточно популярным и не потеряет своей актуальности в 2025 году. Он подходит сильным женщинам, поскольку имеет запах имбиря и калабрийского бергамота. В нем раскрывается запах цвета апельсинового дерева и жасмина.



Интересные ароматы духов на 2025 год / Фото Pinterest

Bottega Veneta, Bottega Veneta

Аромат от Bottega Veneta с одноименным названием в совершенстве утонченный и неподвластный времени. Парфюм понравится женщинам, которые любят запах бергамота, жасмина, мха и пачули.



Интересные ароматы духов на 2025 год / Фото Pinterest

Духи – это визитная карточка каждой женщины, поэтому выберите из представленных вариантов свой аромат, который будет вашей особой изюминкой весь следующий год.