На коротких ногтях выигрышно смотрится классическое, однотонное покрытие, пишет Lady 24. Обладательницы коротких ногтей не против носить классические цвета лаков, поскольку их маникюр таким образом всегда выглядит дорого и актуально.

Обратите внимание Какой маникюр сделать на Хэллоуин: топовые варианты, которые понравятся всем

Какой маникюр сделать на короткие ногти

На коротких ногтях идеально смотрятся нюдовые оттенки. Среди натуральных цветов обратите внимание на бледно-розовый, бежевый, кремовый, который выглядит достаточно стильно. Они прекрасно подойдут для любого события и придадут образу элегантности.

Идеальный нюдовый маникюр

Красивый минималистичный цвет

Роскошный базовый маникюр

Безупречные кремовые ногти

Также прекрасно смотрится маникюр без маникюра, который пришел к нам вместе с эстетикой Clean girl. Ногти должны быть аккуратно подрезаны и совсем не покрыты лаком или только прозрачным для минимального блеска.

Маникюр без покрытия

Но кроме пастельных тонов, хорошо на коротких ногтях выглядят яркие цвета, которые охотно можно делать даже в осеннюю пору – это голубой, красный, лавандовый, синий и тому подобное.

Красивый голубой маникюр голубой маникюр

Оранжевый маникюр на Хэллоуин

В этом году популярным является винный цвет, поэтому советуем создать ногти в оттенке бургунди. Это трендовый вариант на осень, который прекрасно подойдет под любой образ.

Несмотря на то, что короткие ногти больше склоняются к сдержанности и минималистичности, добавьте им изысканности благодаря черному цвету. Накануне Хэллоуина такой вариант будет весьма уместным.

Интересный черный маникюр

Красиво смотрится на коротких ногтях микрофренч. Нежно-розовая база и тонкие белые линии выглядят изысканно.

Роскошный френч на ногтях

Если хотите добавить изюминки ногтям – покрасьте их в пастельный оттенок и добавьте на каждый ноготь небольшую металлическую жемчужинку. Такой дизайн имеет довольно красивый вид.

Интересный дизайн ногтей

Все эти варианты позволяют сохранить ногти стильными и ухоженными, даже если они короткие. Выбирайте дизайн в зависимости от своего настроения и события – начиная от классики и прибегая к смелым экспериментам!