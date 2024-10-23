На коротких ногтях выигрышно смотрится классическое, однотонное покрытие, пишет Lady 24. Обладательницы коротких ногтей не против носить классические цвета лаков, поскольку их маникюр таким образом всегда выглядит дорого и актуально.
Обратите внимание Какой маникюр сделать на Хэллоуин: топовые варианты, которые понравятся всем
Какой маникюр сделать на короткие ногти
На коротких ногтях идеально смотрятся нюдовые оттенки. Среди натуральных цветов обратите внимание на бледно-розовый, бежевый, кремовый, который выглядит достаточно стильно. Они прекрасно подойдут для любого события и придадут образу элегантности.
Идеальный нюдовый маникюр
Красивый минималистичный цвет
Роскошный базовый маникюр
Безупречные кремовые ногти
Также прекрасно смотрится маникюр без маникюра, который пришел к нам вместе с эстетикой Clean girl. Ногти должны быть аккуратно подрезаны и совсем не покрыты лаком или только прозрачным для минимального блеска.
Маникюр без покрытия
Но кроме пастельных тонов, хорошо на коротких ногтях выглядят яркие цвета, которые охотно можно делать даже в осеннюю пору – это голубой, красный, лавандовый, синий и тому подобное.
Красивый голубой маникюр голубой маникюр
Оранжевый маникюр на Хэллоуин
В этом году популярным является винный цвет, поэтому советуем создать ногти в оттенке бургунди. Это трендовый вариант на осень, который прекрасно подойдет под любой образ.
Несмотря на то, что короткие ногти больше склоняются к сдержанности и минималистичности, добавьте им изысканности благодаря черному цвету. Накануне Хэллоуина такой вариант будет весьма уместным.
Интересный черный маникюр
Красиво смотрится на коротких ногтях микрофренч. Нежно-розовая база и тонкие белые линии выглядят изысканно.
Роскошный френч на ногтях
Если хотите добавить изюминки ногтям – покрасьте их в пастельный оттенок и добавьте на каждый ноготь небольшую металлическую жемчужинку. Такой дизайн имеет довольно красивый вид.
Интересный дизайн ногтей
Все эти варианты позволяют сохранить ногти стильными и ухоженными, даже если они короткие. Выбирайте дизайн в зависимости от своего настроения и события – начиная от классики и прибегая к смелым экспериментам!