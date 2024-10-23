На коротких нігтях виграшний вигляд має класичне, однотонне покриття, пише Lady 24. Власниці коротких нігтів не проти носити класичні кольори лаків, оскільки їхній манікюр таким чином завжди виглядає дорого й актуально.

Зверніть увагу Який манікюр зробити на Геловін: топові варіанти, які сподобаються всім

Який манікюр зробити на короткі нігті

На коротких нігтях ідеально виглядають нюдові відтінки. Серед натуральних кольорів зверніть увагу на блідо-рожевий, бежевий, кремовий, який виглядає досить стильно. Вони чудово підійдуть для будь-якої події та додадуть образу елегантності.

Ідеальний нюдовий манікюр

Красивий мінімалістичний колір

Розкішний базовий манікюр

Бездоганні кремові нігті

Також чудово виглядає манікюр без манікюру, який прийшов до нас разом з естетикою Clean girl. Нігті мають бути акуратно підрізані й зовсім не покриті лаком або лише прозорим для мінімального блиску.

Манікюр без покриття

Та окрім пастельних тонів, гарно на коротких нігтях виглядають яскраві кольори, які залюбки можна робити навіть в осінню пору – це блакитний, червоний, лавандовий, синій тощо.

Красивий блакитний манікюр

Помаранчевий манікюр на Геловін

Цього року популярним є винний колір, тому радимо створити нігті у відтінку бургунді. Це трендовий варіант на осінь, який чудово підійде під будь-який образ.

Попри те, що короткі нігті більше схиляються до стриманості та мінімалістичності, додайте їм вишуканості завдяки чорному кольору. Напередодні Геловіну такий варіант буде доволі доречним.

Цікавий чорний манікюр

Красивий вигляд на коротких нігтях має мікрофренч. Ніжно-рожева база й тонкі білі лінії мають вишуканий вигляд.

Розкішний френч на нігтях

Якщо хочете додати родзинки нігтям – пофарбуйте їх в пастельний відтінок й додайте на кожен ніготь невеличку металічну перлинку. Такий дизайн має доволі красивий вигляд.

Цікавий дизайн нігтів

Усі ці варіанти дозволяють зберегти нігті стильними та доглянутими, навіть якщо вони короткі. Вибирайте дизайн залежно від свого настрою і події – починаючи від класики та вдаючись до сміливих експериментів!