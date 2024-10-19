У мережі nail-майстри виставили чимало своїх робіт, щоб ви змогли надихнутися цікавими варіантами й застосувати їх до геловінського свята, пише Vogue.

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Манікюр на Геловін може бути різним – від мінімалістичного дизайну до вражаючих довгих нігтів в чорних чи червоних кольорах. Якщо ви вже плануєте візит в салон, то ось, який манікюр можна зробити на вечірку Геловіну.

Криваві кінчики

Щоб створити геловінський вайб, створіть манікюр з буцімто кров’ю, яка стікає. Виглядає такий дизайн мінімалістично, втім тематично й досить простий у створенні.

Ефектний манікюр на Геловін

Цікавий манікюр на Геловін

Чорний

Для тих дівчат, які не люблять складні дизайни й віддають перевагу базовим кольорам, радимо створити чорний манікюр в будь-якій довжині.

Ефектний манікюр на Геловін

Цікавий манікюр на Геловін

Складний дизайн

Для того, щоб повністю зануритися в атмосферу містичного свята, рекомендуємо виконати складний дизайн. Втім його треба робити ще задовго до Геловіну, оскільки після 31 жовтня такий дизайн вже буде неактуальним.

Стильний манікюр на Геловін

Складний дизайн манікюру на Геловін

Моторошний дизайн

Якщо ви посилено готуєтеся до свята, придумали увесь геловінський образ й хочете вразити всіх перевтіленням, тоді моторошний дизайн – саме для вас.

Страхітливий манікюр на Геловін

Моторошний манікюр на Геловін

Геловін – це одне з найдавніших свят в історії, яке оповите містикою й таємничістю. Святкування отримало широку популярність в США й наприкінці 1990-х років з’явилося в Україні.