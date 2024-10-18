Нейтральний манікюр в пастельних чи класичних відтінках – це база, яка буде з нами завжди, пише Vogue. А от незвичний манікюр завжди привертає до себе увагу, оскільки негласно розповідає про характер своєї власниці.

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Восени всі ми звикли робити ставку на темні відтінки, однак навіть в холодну пору дівчата хочуть, щоб хоч нігті нагадували їм про літо й тепло.

Осіннє желе

Для створення цього манікюру потрібно лише обрати осінні кольори лаків й прозорий дизайн. Виглядає такий манікюр стильно й красиво.

Ефект "котяче око"

За допомогою цього манікюру, нігті виглядатимуть магічно й вишукано, а оксамитовий фініш підкреслить блиск обраного кольору.

Фрукти

Прозорий мінімалізм завжди буде в моді, однак для різноманіття, створіть дизайн фруктів та овочів на нігтях. Такий манікюр виглядатиме досить цікаво.

Колір бургунді

Цього року відтінок бургунді заполонив все – від одягу до взуття й сумок та дібрався навіть до манікюру.

Металічний френч

Якщо хочете французький манікюр, але класика вам набриднула – обирайте металічні луночки, які виглядають досить симпатично та цікаво.

Контрастні поєднання

Поєднайте ніжно-блакитний французький манікюр з бурштиновими нігтями. Ця стилізація може видаватися далекою від гармонійного дуету, втім такий дизайн є досить цікавим.