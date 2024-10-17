Колір нігтів може довершити образ, а може, навпаки, його зробити ще гіршим, пише Who What Wear. Команда професіоналів розповіла про найменш улюблені відтінки, яких би вони хотіли уникати під час робити з клієнтами.

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Це не означає, що саме ці кольори є абсолютною катастрофою, втім нехай це буде для вас посібником, щоб зрозуміти, яких саме кольорів треба уникати.

Яскраво-зелений

Насичений зелений колір виглядає дещо дивним. Він вкрай рідко поєднується з будь-яким одягом й привертає до себе занадто багато уваги.

Насичено-білий

Бежевий відтінок чи молочний завжди має доречний та гарний вигляд, а от дуже білий колір, який сильно кидається в око – не найкращий варіант. Від такого манікюру краще відмовитися.

Неоновий

Ці відтінки – ваші вороги, оскільки неоновий давно вийшов з моди, а це означає, що флуорисцентні кольори мають дешевий вигляд та позбавлені смаку. У холодні місяці краще обирати нейтральні тони.

Золотий

Манікюр золотистого відтінку був у моді багато років тому. Зараз такий колір лаку виглядає зовсім не сучасно, тому від ідеї зробити манікюр у золотистому відтінку треба відмовитися. Натомість можна обрати колір металік, який є актуальним цієї осені.