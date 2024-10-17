Цвет ногтей может довершить образ, а может, наоборот, его сделать еще хуже, пишет Who What Wear. Команда профессионалов рассказала о наименее любимых оттенках, которых бы они хотели избегать при работе с клиентами.

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Это не означает, что именно эти цвета являются абсолютной катастрофой, впрочем пусть это будет для вас пособием, чтобы понять, каких именно цветов надо избегать.

Ярко-зеленый

Насыщенный зеленый цвет выглядит несколько странным. Он крайне редко сочетается с любой одеждой и привлекает к себе слишком много внимания.

Насыщенно-белый

Бежевый оттенок или молочный всегда уместен и хорошо выглядит, а вот очень белый цвет, который сильно бросается в глаза – не лучший вариант. От такого маникюра лучше отказаться.

Неоновый

Эти оттенки – ваши враги, поскольку неоновый давно вышел из моды, а это значит, что флуорисцентные цвета имеют дешевый вид и безвкусны. В холодные месяцы лучше выбирать нейтральные тона.

Золотой

Маникюр золотистого оттенка был в моде много лет назад. Сейчас такой цвет лака выглядит совсем не современно, поэтому от идеи сделать маникюр в золотистом оттенке надо отказаться. Вместо этого можно выбрать цвет металлик, который является актуальным этой осенью.