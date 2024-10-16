Мода на манікюр є трохи сталішою та не змінюється так швидко, як сезонне вбрання та взуття, пише Lady 24. Та якщо вам цікаво, який же манікюр буде модним у 2025 році, то розповідаємо про кілька найпопулярніших напрямків.

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Мінімалізм та природність

У новому році в моді залишатиметься класика – класична форма нігтів з нюдовими відтінками, який максимально нагадуватиме природний колір нігтів. У тренді буде бежевий, кремовий чи світло-рожевий колір.

Металік

У 2025 році в моду увійдуть нігті відтінку металік, який матиме швидше перлинний ефект. Ці нігті повинні нагадувати техніку втирку та виблискувати на сонці.

Французький манікюр

Класичний френч залишиться в моді, втім замість білих луночок, можете спробувати інший колір – червоний чи чорний. Такий французький манікюр буде виглядати дещо незвично, але досить свіжо.

Омбре

2025 рік пройде під егідою Зеленої Змії, луска якої переливається на світлі, тож у світі манікюру в моду увійде омбре чи градієнт з плавними переходами відтінку один до іншого.

Нігті без покриття

Є чимало дівчат, які люблять природний вигляд нігтів, не покриваючи його ніяким лаком. У 2025 році зросте тенденція на такий манікюр, який буде набувати з часом все більшої популярності. Дівчата будуть носити базову форму нігтів, задля якої потрібна лише чистка й максимум – прозоре покриття лаком.

Зміїний принт

З нового року в моду увійде зміїний принт, який буде нагадувати луску господарки року. Такий оригінальний та сміливий дизайн можуть додати вашому манікюру неповторності.

Загалом у 2025 році в моді буде мінімалізм, класичні техніки (френч, омбре) та креативні варіації – перлинний манікюр чи візерунок шкіри змії. Будь-який з цього манікюру зможе довершити образ та додати йому виразності.