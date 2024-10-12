За східним календарем, 2025 рік пройде під покровительством Зеленої Дерев’яної Змії, пише Lady 24. Астрологія Сходу приваблює людей зі всього світу, тому більшість з нас хочуть задобрити господарку року й дізнаються про кольори, які любить тотемна тварина, а також цікавляться усіма іншими деталями, щоб задобрити Дерев’яну Змію.

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Який манікюр зробити на Новий рік 2025

У 2024 році леопардовий принт став найпопулярнішим, втім в рік Змії, від леопардових речей чи манікюру треба відмовитися, щоб не розізлити покровительку року.

Астрологи радять приміряти вбрання в зелених та коричневих кольорах, додавати блискітки та шовкові матеріали, а ще обирати фасони, які будуть підкреслювати вигини тіла.

Щодо манікюру, то рекомендуємо в новорічну ніч вдатися до експериментів та зробити зміїний візерунок, який вже тривалий час був поза трендами. Це сміливий nail-дизайн, який подарує своїй власності ефектності. Зміїний манікюр може бути виконаним в різних стилях і техніках.

На початку 2025 року зробіть манікюр, який буде імітувати лусочки чи шкіру змії. До популярних кольорів належить зелений, чорний чи коричневий. Всі вони нагадують природну шкіру змії.

Найшвидшим та найпростішим створенням зміїного візерунка на нігтях є стемпінг. За допомогою спеціальних наклейок, малюнок можна швидко перенести на нігті.

Для тих, хто хоче індивідуальний дизайн, можуть використовувати ручний розпис. Досвідчені майстри намалюють на нігтях саму змію в базовому чорному відтінку чи розмалюють на ваш смак.

Найуніверсальнішим варіантом є чорно-зелений чи чорно-золотий манікюр, чи використання металевих або блискучих лаків для створення ефекту шкіри змії з глянцевим відтінком. У будь-якому випадку, зміїний манікюр є сміливим вибором, тому для тих дівчат, які люблять мінімалізм краще зробити тонкі й ледь помітні принти в нейтральних відтінках, які додадуть вишуканості навіть класичному манікюру.

Красивий зміїний манікюр на 2025 рік

Модний зміїний манікюр на 2025 рік

Стильний зміїний манікюр на 2025 рік

Актуальний зміїний манікюр на 2025 рік

Ефектний зміїний манікюр на 2025 рік

Трендовий зміїний манікюр на 2025 рік

Красивий зміїний манікюр на 2025 рік

Зміїний манікюр точно задобрить господарку 2025 року. Та для того, аби у ваше життя увійшли зміни й гармонійний розвиток, потрібно бути готовими до трансформації. У 2025 році варто бути спрямованим на духовне зростання та усвідомлення своєї ролі у житті. Астрологи кажуть, що кардинальні зміни будуть відбуватися у всіх сферах життя.