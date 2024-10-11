Дуже важливо з першого ж дня Нового року задобрити покровительку, тому свято зустрічати треба в кольорах, які найбільше їй подобаються, пише Lady 24.

До теми Новий рік 2025: яка тварина буде символом року та який одяг принесе успіх у святкову ніч

Астрологи радять зустрічати 2025 рік у зеленому, жовтому чи коричневому кольорі, з додаванням леліток та блискучих камінчиків. Сукні мають бути з легких матеріалів, дещо обтислими, аби передавати вигини змії й виблискувати на світлі, як її луска. Та від яких кольорів треба відмовитися в новорічну ніч?

Що не можна одягати на Новий рік 2025

Змії не до душі неонові кольори. Від сильно яскравих відтінків флуорисцентного салатового, рожевого чи синього треба відмовитися, щоб не розізлити тотемну тварину.

Не одягайте неонові відтінки

Також не рекомендовано обирати сірий колір, який є буденним та сумним. Змія символізує новий початок та здатна принести у 2025 році лише хороші події й нові починання, а сіре вбрання може притягнути проблеми.

Не зустрічайте Новий рік в сірому кольорі

Червоний колір був на піку популярності цього року, втім в новорічну ніч від нього треба відмовитися. Астрологи кажуть, що треба обирати відтінки Зеленої Дерев’яної Змії, а від яскравого червоного краще уникати, бо він лише роздратує господарку року.

У 2025 році треба відмовитися від червоного

Щоб не накликати у своє життя біду та неприємності – забудьте про чорний колір. Попри те, що він вважається класикою, яка ніколи не вийде з моди, одягайте такі сукні на будь-які святкові події, окрім Нового року. Темний колір лише відлякає змію, тож вона не буде до вас прихильною.

Чорний колір заборонено одягати в Новий рік

Щоб отримати у 2025 році щастя та благополуччя, обирайте для себе красиві зелені сукні з шовку чи атласу, обирайте напівпрозорі матеріали-сітки, які будуть переливатися й довершуйте образи ефектними прикрасами.

Зазначимо, що у 2025 році китайський Новий рік настане 12 лютого. З цього дня господарка року Зелена Змія вступить у свої права. Вона символізує мудрість та високу інтуїцію.

Астрологи кажуть, що люди, які мають добре розвинену інтуїцію зможуть досягнути успіху в Новому році. За їхніми словами, 2025 рік принесе динамічні зміни для розумних та гнучких людей, які не бояться себе проявляти й пробувати щось нове.