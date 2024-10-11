Очень важно с первого же дня Нового года задобрить покровительницу, поэтому праздник встречать надо в цветах, которые больше всего ей нравятся, пишет Lady 24.

К теме Новый год 2025: какое животное будет символом года и какая одежда принесет успех в праздничную ночь

Астрологи советуют встречать 2025 год в зеленом, желтом или коричневом цвете, с добавлением пайеток и блестящих камешков. Платья должны быть легких материалов, несколько обтягивающими, чтобы передавать изгибы змеи и сверкать на свету, как ее чешуя. Но от каких цветов надо отказаться в новогоднюю ночь?

Что нельзя надевать на Новый год 2025

Змее не по душе неоновые цвета. От сильно ярких оттенков флуорисцентного салатового, розового или синего надо отказаться, чтобы не разозлить тотемное животное.

Не надевайте неоновые оттенки

Также не рекомендуется выбирать серый цвет, который является обыденным и печальным. Змея символизирует новое начало и способна принести в 2025 году только хорошие события и новые начинания, а серый наряд может привлечь проблемы.

Не встречайте Новый год в сером цвете

Красный цвет был на пике популярности в этом году, впрочем в новогоднюю ночь от него надо отказаться. Астрологи говорят, что надо выбирать оттенки Зеленой Деревянной Змеи, а от яркого красного лучше избегать, потому что он только разозлит хозяйку года.

В 2025 году надо отказаться от красного

Чтобы не навлечь в свою жизнь беду и неприятности – забудьте о черном цвете. Несмотря на то, что он считается классикой, которая никогда не выйдет из моды, одевайте платья на любые праздничные события, кроме Нового года. Темный цвет только отпугнет змею, поэтому она не будет к вам благосклонна.

Черный цвет запрещено одевать в Новый год

Чтобы получить в 2025 году счастье и благополучие, выбирайте для себя красивые зеленые платья из шелка или атласа, выбирайте полупрозрачные материалы-сетки, которые будут переливаться и завершайте образы эффектными украшениями.

Отметим, что в 2025 году китайский Новый год наступит 12 февраля. С этого дня хозяйка года Зеленая Змея вступит в свои права. Она символизирует мудрость и высокую интуицию.

Астрологи говорят, что люди, которые имеют хорошо развитую интуицию смогут достичь успеха. По их словам, 2025 год принесет динамичные изменения для умных и гибких людей, которые не боятся себя проявлять и пробовать что-то новое.