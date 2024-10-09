Новый год для каждого человека – это не просто дата в календаре, а символический и магический момент, пишет Lady 24. Особенно тщательно к Новому году готовятся девушки, которые обращают внимание на цвета и наряды, которые любит тотемное животное.

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В какой одежде встречать Новый 2025 год

До Нового года еще далеко, впрочем некоторые модницы уже начинают искать информацию о наряде, в котором стоит встречать праздник. Чтобы задобрить хозяйку года – Зеленую Змею, наряд стоит подбирать соответствующий. Астрологи говорят, что они привлекут в вашу жизнь счастье и благополучие.

В новогоднюю ночь стоит использовать в своем гардеробе зеленый цвет, который символизирует рост и возрождение. Он является основным, поэтому на него надо делать главную ставку. Если выберете платье в зеленом цвете, то можете ожидать положительный год, который будет полон многих возможностей.

Зеленый цвет – основной в новогоднюю ночь

Красивое платье в зеленом цвете

Салатовое шелковое платье для новогодней ночи

Кроме того, Деревянная Змея ассоциируется с золотым оттенком, который принесет в жизнь богатство, успех и плоды от труда. А вот коричневый отвечает за уют и стабильность.

Актуальное платье в новогоднюю ночь

Новый год можно встречать в костюме

Что касается материала, то стоит выбрать шелк или атлас, который будет переливаться и блестеть, как кожа змеи. Актуальными в новогоднюю ночь будут блестящие вещи, поэтому можете смело выбирать платья с пайетками или камешками.

Кроме того, змеиный принт является очень популярным, поэтому в новогоднюю ночь замените леопард на красивое платье в змеиный принт, чтобы задобрить хозяйку года.

По фасонам, то платье может быть длинным или коротким, но лучше всего будет, если оно будет повторять изгибы вашего тела.

Безупречное платье на Новый год

Обязательно добавляйте к своему образу украшения. Они могут быть минималистичные или эффектные с бриллиантами. Золотые аксессуары привлекут финансовый успех в новом году.

Красивый образ в новогоднюю ночь

Стильный образ в новогоднюю ночь

Эффектный образ в новогоднюю ночь

Обратите внимание, что Новый год нельзя встречать в старых вещах, поскольку они могут привлечь неудачи и проблемы. Также не стоит одевать в новогоднюю ночь тесную одежду, которая будет сковывать движения, иначе проведете весь год в ограничениях и препятствиях в жизни.