По восточному календарю, 2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, пишет Lady 24. Астрология Востока привлекает людей со всего мира, поэтому большинство из нас хотят задобрить хозяйку года и узнают о цветах, которые любит тотемное животное, а также интересуются всеми другими деталями, чтобы задобрить Деревянную Змею.

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Какой маникюр сделать на Новый год 2025

В 2024 году леопардовый принт стал самым популярным, впрочем в год Змеи, от леопардовых вещей или маникюра надо отказаться, чтобы не разозлить покровительницу года.

Астрологи советуют примерить наряды в зеленых и коричневых цветах, добавлять блестки и шелковые материалы, а еще выбирать фасоны, которые будут подчеркивать изгибы тела.

Что касается маникюра, то рекомендуем в новогоднюю ночь прибегнуть к экспериментам и сделать змеиный маникюр, который уже долгое время был вне трендов. Это смелый nail-дизайн, который подарит своей собственности эффектности. Змеиный маникюр может быть выполненным в разных стилях и техниках.

В начале 2025 года сделайте маникюр, который будет имитировать чешуйки или кожу змеи. К популярным цветам принадлежит зеленый, черный или коричневый. Все они напоминают естественную кожу змеи.

Самым быстрым и простым созданием змеиного узора на ногтях является стемпинг. С помощью специальных наклеек, рисунок можно быстро перенести на ногти.

Для тех, кто хочет индивидуальный дизайн, могут использовать ручную роспись. Опытные мастера нарисуют на ногтях саму змею в базовом черном оттенке или разрисуют на ваш вкус.

Самым универсальным вариантом является черно-зеленый или черно-золотой маникюр, или использование металлических или блестящих лаков для создания эффекта кожи змеи с глянцевым оттенком. В любом случае, змеиный маникюр является смелым выбором, поэтому для тех девушек, которые любят минимализм лучше сделать тонкие и едва заметные принты в нейтральных оттенках, которые придадут изысканности даже классическому маникюру.

Красивый змеиный маникюр на 2025 год

Модный змеиный маникюр на 2025 год

Стильный змеиный маникюр на 2025 год

Актуальный змеиный маникюр на 2025 год

Эффектный змеиный маникюр на 2025 год

Трендовый змеиный маникюр на 2025 год

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Змеиный маникюр точно задобрит хозяйку 2025 года. Но для того, чтобы в вашу жизнь вошли изменения и гармоничное развитие, нужно быть готовыми к трансформации. В 2025 году стоит быть направленным на духовный рост и осознание своей роли в жизни. Астрологи говорят, что кардинальные изменения будут происходить во всех сферах жизни.