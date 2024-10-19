В сети nail-мастера выставили немало своих работ, чтобы вы смогли вдохновиться интересными вариантами и применить их к хэллоуинскому празднику, пишет Vogue.

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Маникюр на Хэллоуин может быть разным – от минималистичного дизайна до впечатляющих длинных ногтей в черных или красных цветах. Если вы уже планируете визит в салон, то вот, какой маникюр можно сделать на вечеринку Хэллоуина.

Кровавые кончики

Чтобы создать хэллоуинский вайб, создайте маникюр с будто бы кровью, которая стекает. Выглядит такой дизайн минималистично, впрочем тематически и достаточно прост в создании.

Эффектный маникюр на Хэллоуин

Интересный маникюр на Хэллоуин

Черный

Для тех девушек, которые не любят сложные дизайны и предпочитают базовые цвета, советуем создать черный маникюр в любой длине.

Эффектный маникюр на Хэллоуин

Интересный маникюр на Хэллоуин

Сложный дизайн

Для того, чтобы полностью погрузиться в атмосферу мистического праздника, рекомендуем выполнить сложный дизайн. Впрочем его надо делать еще задолго до Хэллоуина, поскольку после 31 октября такой дизайн уже будет неактуальным.

Стильный маникюр на Хэллоуин

Сложный дизайн маникюра на Хэллоуин

Жуткий дизайн

Если вы усиленно готовитесь к празднику, придумали весь хэллоуинский образ и хотите поразить всех перевоплощением, тогда жуткий дизайн – именно для вас.

Жуткий маникюр на Хэллоуин

Жуткий маникюр на Хэллоуин

Хэллоуин – это один из самых древних праздников в истории, который окутан мистикой и таинственностью. Празднование получило широкую популярность в США и в конце 1990-х годов появилось в Украине.