Завужені джинси повертаються в моду: тренди деніму, які чекають нас цієї осені

Навіть в прохолодну пору нам не обійтися без денімового гардероба. Джинси, сорочки чи спідниці з деніму – це те, що ми переносимо з собою з сезону в сезон. Джинсові речі є і будуть залишатися одними з найактуальніших, тож розповімо, що саме буде в моді цього року.

Не дивлячись на те, що денім актуальний завжди, тут варто звертати увагу на популярні позиції й те, що представили дизайнери на подіумі, пише Elle. Ми знаємо про трендову довгу спідницю, втім цього сезону в моду повертаються завужені джинси, які ми багато років вважали антитрендовими.

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Завужені джинси

Восени своє відродження переживуть всіма забуті обтислі джинси. Цю модель дуже любили всі у 2000-х. Згодом вони поступилися мішкуватим джинсам, але тепер знову повертають собі місце серед трендів. Вузькі джинси у своїх колекціях запропонували бренди Miu Miu, Coperni та Balenciaga.

Осіння пора – найкращий час, щоб додати такі джинси у свій гардероб, оскільки вони ідеально поєднаються з жокейськими чоботами чи гумаками, які вимагають у стилізації обтислих штанів чи лосинів.



Тренди деніму на 2024 рік / Фото Elle

Денімовий total look

Монохромні образи завжди мають дорогий та красивий вигляд, тому спробуйте поєднати джинсову сорочку чи куртку з джинсами різних фасонів заради різноманітності. Денімовий total look – це позачасова формула, до якої звертаються всі модні дівчата. На подіум своїх моделей в монохромних джинсових образах випустили бренди Chanel, Zimmermann, Christian Dior та Moschino.



Тренди деніму на 2024 рік / Фото Elle

Спідниці міді

У холодну пору не варто відмовлятися від джинсових спідниць. Вони чудово поєднаються з чоботами на підборах. Кілька брендів порадили поєднувати спідниці міді чи максі з сорочками та жилетками й носити з пальтами, тренчами та навіть дублянками.



Тренди деніму на 2024 рік / Фото Elle

Також цієї осені в моді буде темний денім. Він менш популярний за класичні блакитні джинси, але виглядає теж стильно. А ще не варто боятися міксувати різні кольори деніму, оскільки поєднання джинсових відтінків – це ще один цьогорічний тренд.