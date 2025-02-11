У моді залишаються джинси прямого крою, мішкуваті варіанти та вироби з подвійним денімом, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar. Якщо ви шукаєте цікаві варіанти джинсів для свого гардероба, радимо оглянути головні тренди на весняно-літній сезон.
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Джинси темно-синього кольору
У переліку тенденцій відчувається відгомін класики – у формах, силуетах та кольорах. Радимо звертати увагу на джинси в кольорі індиго, які є квінтесенцією універсальності.
Модні джинси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Harpers Bazaar
Кілька відтінків деніму
На передній план в новому сезоні вийдуть джинси з різноманітними формами деконструкції деніму – це асиметричні деталі, нестандартні шви та використання кількох відтінків тканини.
Стильні джинси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Harpers Bazaar
Джинси підкови
Ці джинси змагатимуться за звання однією з ключових пар сезону. Вони поступово починають набирати популярності й однозначно потраплять до вішліста багатьох модниць.
Ефектні джинси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Harpers Bazaar
Широкі джинси
У рейтингу улюблених моделей дівчат, широкі джинси вже давно тримають за собою почесне місце. Вони не лише стильно виглядають, але й забезпечують максимальний комфорт.
Модні джинси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Harpers Bazaar
Джинси прямого крою
Цей варіант класики однозначно є в переліку актуальних позицій речей на 2025 рік. Джинси не лише не втрачають своєї популярності, але й з’являються в колекціях кожного відомого бренду.
Стильні джинси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Harpers Bazaar
Також можна додати у свій гардероб вузьку пару джинсів. Про їхню актуальність розмови точаться вже не один рік, але якщо вам подобається такий фасон, тоді без проблем можете додати його у свій гардероб та носити з улюбленим верхом та взуттям.