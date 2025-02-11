Як виглядають наймодніші джинси весни: знайдіть свою ідеальну пару

Джинси з сезону в сезон залишаються найважливішою частиною гардероба. Важливо лише підібрати ідеальну посадку, яка буде універсальною саме для вас. На весну 2025 в асортименті брендів представлено чимало різноманітних фасонів.

У моді залишаються джинси прямого крою, мішкуваті варіанти та вироби з подвійним денімом, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar. Якщо ви шукаєте цікаві варіанти джинсів для свого гардероба, радимо оглянути головні тренди на весняно-літній сезон.

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Джинси темно-синього кольору

У переліку тенденцій відчувається відгомін класики – у формах, силуетах та кольорах. Радимо звертати увагу на джинси в кольорі індиго, які є квінтесенцією універсальності.



Модні джинси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Harpers Bazaar

Кілька відтінків деніму

На передній план в новому сезоні вийдуть джинси з різноманітними формами деконструкції деніму – це асиметричні деталі, нестандартні шви та використання кількох відтінків тканини.



Стильні джинси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Harpers Bazaar

Джинси підкови

Ці джинси змагатимуться за звання однією з ключових пар сезону. Вони поступово починають набирати популярності й однозначно потраплять до вішліста багатьох модниць.



Ефектні джинси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Harpers Bazaar

Широкі джинси

У рейтингу улюблених моделей дівчат, широкі джинси вже давно тримають за собою почесне місце. Вони не лише стильно виглядають, але й забезпечують максимальний комфорт.



Модні джинси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Harpers Bazaar

Джинси прямого крою

Цей варіант класики однозначно є в переліку актуальних позицій речей на 2025 рік. Джинси не лише не втрачають своєї популярності, але й з’являються в колекціях кожного відомого бренду.



Стильні джинси, які будуть в моді у 2025 році / Фото Harpers Bazaar

Також можна додати у свій гардероб вузьку пару джинсів. Про їхню актуальність розмови точаться вже не один рік, але якщо вам подобається такий фасон, тоді без проблем можете додати його у свій гардероб та носити з улюбленим верхом та взуттям.