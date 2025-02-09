Джинси, які не варто носити жінкам після 60 років: вони псують образ

Навіть у 60-річному віці жінки не можуть відмовитися від улюбленої пари джинсів. Втім, неправильно підібрані джинси змусять виглядати старомодно й дещо антитрендово, тому від них варто позбутися.

Фахівці радять старшим жінкам відмовитися від деяких денімових штанів, які можуть зіпсувати їхній образ та додати зайвого віку, пише 24 Канал з посиланням на Best Life.

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Дешеві, еластичні джинси

Купляти такі джинси – це марна трата грошей. Вони невдало виглядають та дуже обтискають ноги, а тіло жінок після 60 років дещо змінюється, тому краще інвестувати кошти в джинси з щільнішого матеріалу.

Джинси неправильної довжини

Потрібно обирати такі джинси, які не оголюють занадто багато ноги та добре закривають щиколотки. З іншого боку, не варто купляти джинси, які будуть волочитися по землі.

Занадто широкі джинси

Мішкуваті джинси є модними, але вони краще пасують молодим дівчатам. На жінках старшого віку вони можуть виглядати трохи неправильно.

Дуже вузькі джинси

Деякий фасон вузьких джинсів може підходити ідеально, втім якщо вони все ж таки призводять до незручності, то варто від них відмовитися й придбати класичний варіант, який не буде сковувати рухів.

Додамо, що стилісти зазначають, що жінкам після 50 років рекомендується уникати поясних сумок, намист з бісеру, коричневих шарфів, незграбного взуття та сумок з принтом пейслі, щоб не робити образ застарілим.

Дуже довге волосся, густий та прямий чубчик, тугі пучки, пряме та надто темне волосся можуть візуально старити жінок.