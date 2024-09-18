Часом нам шкода викидати одяг, тож він може роками стояти у шафі, а потім в певний момент нам хочеться його знову додати у свій гардероб, пише Lady 24. Щоб не припускатися таких помилок, радимо одразу позбуватися від застарілого вбрання, щоб у майбутньому у вас не було спокуси його одягнути знову.

Зверніть увагу Вбивці стилю: антитренди осені, яких треба негайно позбутися

Цього разу поговоримо про джинси та ті моделі, які вже давно вважаються антитрендовими. Не одягайте їх в жодному разі, інакше маєте всі шанси сконфузитися та звести всі свої старання над створенням образу нанівець.

Джинси скінні

Ці джинси ще досі можна помітити в продажі. Коштують вони зовсім недорого, тож дехто може спокуситися на ціну, а потім постійно носити застаріле вбрання. Джинси скінні – табу. Вони вже багато років тому вийшли з моди, виглядають дивно, неактуально та свідчитимуть про вашу необізнаність в трендах.



Антитрендові джинси 2024 / Фото Pinterest

Джинси з вишивкою

З такими джинсами важко створити красивий та стильний вигляд. Вишивка на джинсах була таким собі мікротрендом багато сезонів тому. Зараз джинси з вишивкою ніхто не носить, бо виглядають вони смішно.



Застарілі джинси 2024 / Фото Pinterest

Джинси варені

Якщо одягнете такі джинси – буде справжня біда. Вони вже давно вийшли з моди, оскільки виглядають дуже несучасно. Такі джинси вважаються старомодними, тому від них краще відмовитися у своєму гардеробі.



Антитрендові джинси 2024 / Фото Pinterest

Краще зверніть увагу на актуальні моделі джинсів, які у тренді цього року. До них належать мішкуваті джинси, класичні mom-джинси чи з підкатами, які ідеально поєднуються з будь-яким взуттям – від кросівок до чобіт на підборах.