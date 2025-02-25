Джинсова сорочка + джинси – найгарячіший тренд весни 2025

У моду повертається забутий спосіб носіння разом джинсової сорочки та джинсів. Такий образ був трендовим кілька сезонів тому, а тепер знову повертається в гардероби стильних дівчат.

На основі цієї формули можна створити спокійний та цікавий образ на щодень або дивовижний аутфіт з вав-ефектом, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Денім ніколи не покидає наших гардеробів, незалежно від зміни сезонів та модних тенденцій. З часом він модифікується, залишаючись актуальним, оскільки є базою та основою для безлічі образів.

Серед наймодніших джинсів на весну – мішкуваті та широкі моделі, брудні джинси та цікаві джинси баллони. Незалежно від того, як саме ви оберете модель, навесні пропонуємо створити монохромний образ, який знову набирає популярності.

Така універсальна стилізація була в моді у 90-х роках, а потім в нульових. У 2025 році їх можна носити з лаконічними широкими джинсами та сорочкою з деніму в тон. Акцентом можуть стати масивні прикраси чи взуття на підборах.



Розкішний образ з сорочкою та джинсами / Фото з інстаграму @majawyh

Також можна поєднати джинси з денімовою курткою, поєднавши її так, щоб створити незвичний трендовий аутфіт. Поєднання джинсової куртки також матиме дивовижний ефект.

Красиві образи на собі вже показали відомі модниці. Одна з них одягнула сорочку та джинси, інша – скандинавська інфлюенсерка Жанетт Медсен поєднала вкорочену джинсову куртку з широкими джинсами й гостроносими туфлями.

Якщо у вас є різні кольори джинсів, тоді пропонуємо вирушати на покупки, підібравши під низ саме той верх, який буде візуально створювати монохромний вигляд. Якщо ж хочете надихнутися креативними ідеями – пропонуємо переглянути образи в пінтересті чи інстаграмі.