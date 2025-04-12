Не джинси: 5 денімових речей, які ми будемо носити цього сезону

Усі ми любимо модні тренди й слідкуємо за ними, однак головну роль на подіумах завжди посідає практичний денім. Цей матеріал є найпопулярнішим та підходить всім. Джинсові речі кожного року посідають значне місце в колекціях модних брендів, тому рекомендуємо звернути увагу на кілька позицій.

Без джинсів не обходиться жоден кежуальний образ модниці, а подвійна денімова комбінація є найтрендовішою цього сезону, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Які ж джинсові речі будуть в моді цього сезону – читайте в нашому матеріалі.

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Куртки

Певний час джинсові куртки вважалися неактуальними, однак зараз вже знову повертаються в моду. Інфлюенсери носять куртку з джинсами, створюючи розкішні монохромні аутфіти.

Сорочка

Джинсові сорочки цього року представлені в різних варіантах. Це може бути темний денім в поєднанні з чорними джинсами чи блакитна сорочка з блакитними джинсами.

Спідниці

Джинсові спідниці повертаються в моду й найкращим доказом є те, що вони представлені на подіумах багатьох брендів. Якщо раніше ми носили моделі міді, то з приходом літа будемо вже носити міні.

Бермуди

Подовжені джинси повернулися в моду, тому варто додавати їх у свій гардероб, поєднавши з розслабленими силуетами.

Сукня

До нас цього року також повернуться джинсові сукні різного крою та дизайну, але найчастіше ми будемо носити вічну класику – короткі моделі А-крою або розслаблені версії міді та максі.

Є кілька антитрендових джинсів, які вже соромно носити. У нашому матеріалі показали, як вони виглядають.