Джинси є такими ж універсальними, як і чорні штани, тому ми можемо їх поєднати з будь-чим, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.
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Поєднувати денім можна з блейзерами, сорочками, туфлями на підборах, балетками чи лоферами. Найкраще адаптувати до свого образу темний денім, втім блакитні мішкуваті джинси також цілком підійдуть.
Цікаво! Є кілька антитрендових джинсів, які вже соромно носити. У нашому матеріалі показали, як вони виглядають.
Якщо ви шукаєте цікаві ідеї для образів в офіс, то пропонуємо переглянути 5 найцікавіших варіантів.
Джинсовий костюм
Поєднання джинсового верху та низу – провідний тренд сезону, а джинсовий костюм зарекомендував себе як хіт. Поєднуйте денім з білою сорочкою чи туфлями на підборах, щоб мати витончений вигляд.
Шкіряна куртка та джинси
Джинси й жакет – чудове класичне весняне поєднання, з яким ви ніколи не помилитеся. Можна експериментувати над стилем й обирати шкіряний жакет чи цікавий колір сорочки.
Блакитна сорочка та мішкуваті джинси
Поєднання блакитної сорочки та джинсів завжди виглядало привабливо. Радимо обирати мішкуваті джинси й доповнювати образ тренчем.
Чорний жакет та джинси
Цього року в моді витончені жакети, що натхненні модою 50-х років. Їхнім плюсом є те, що вони надають образу елегантності. У поєднанні з туфлями з гострим носком образ буде виглядати чудово.
Жакет та білі джинси
Джинси білого кольору ідеально підходять для офіційних виходів, особливо в поєднанні з класичними речами – картатим жакетом чи светром тонкої в’язки.
Звертайте увагу на трендові сезонні джинси. У 2025 році джинсовий гардероб оновиться сміливими силуетами, об’ємними фасонами та нестандартними деталями. Більше про цікаві варіанти джинсів читайте в нашому матеріалі.