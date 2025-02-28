У 2025 році джинсовий гардероб оновиться сміливими силуетами й цікавими деталями, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Юліко. Вона розповіла про всі найпопулярніші фасони, на які варто звернути увагу.

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Об’ємні силуети

Прямі, широкі та мішкуваті джинси – це головні фаворити сезону. Вони додають образу розслабленості та чудово поєднуються з кроп-топами, жакетами оверсайз і класичними сорочками.

Довжина максі

Подбайте про те, щоб довжина ваших джинсів торкалася підлоги. Такий стильний фасон здатен ідеально витягнути силует. Носити їх можна з масивним взуттям чи елегантними туфлями або босоніжками.

Низька посадка повертається

Джинси із заниженою талією знову актуальні, але цього разу їх комбінують із лаконічними базовими речами, щоб виглядати сучасно.

Нестандартні деталі

Звертайте увагу з нестандартними деталями. Це можуть бути рвані краї, асиметричні застібки, вставки зі шкіри чи мережива. Такі джинси точно нададуть образу цікавих акцентів.

Денім total look

Комбінування різних відтінків джинсу в одному образі – хіт сезону. Сорочка + джинси або джинсовий жакет із широкими штанами – це буде стильний та ефектний вибір.

Добірка трендових фасонів джинсів: дивіться усі фото

Стилістка додала, що весною в пріоритеті залишиться комфорт, об’ємні силуети та гра з текстурами, тому звертайте увагу саме на такий денім.