Величезним плюсом джинсового комбінезона є те, що він самодостатній, тож не доведеться довго збирати образ, пише 24 Канал. Його лише треба одягнути поверх футболки й додати кросівки. Комбінезон функціональний тим, що його можна одягати на прогулянку містом, десь на природу чи навіть на фестиваль.

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Джинсовий комбінезон – тренд 2025 року

Вільний крій та міцний денім з пряжками роблять цю річ не просто кежуальною, а з легкою ретро-енергією. У комбінезоні поєднується зручність та стиль. Комбінезон – це модне повернення до дитячих років, коли всі ми носили цю річ з великим задоволенням.



Модний джинсовий комбінезон / Фото Pinterest

Стилісти прогнозують комбінезону значну популярність, тож вбрання стане головним фаворитом весняно-літнього сезону. Річ очолювала вершину модного Олімпу ще в 1970-х роках. Дівчата любили комбінезон за простоту в створенні образу, оскільки доповнювати річ треба лише футболкою, лонсглівом чи кросівками.



Трендовий джинсовий комбінезон / Фото Pinterest

Доповненням до такого комбінезона може бути цікавий головний убір – панама, бейсболка чи хустка. Також для монохромного образу можна приміряти джинсову куртку й блакитні кросівки.

До слова! Джинси залишаються модним елементом гардероба, і для їх урізноманітнення рекомендується використовувати різні види взуття. З чим носити джинси – читайте в нашому матеріалі.

Ті, хто шукає для себе елегантний варіант вбрання, радимо обрати комбінезон без бретельок, у вигляді джинсів та корсета. Цю річ можна доповнити босоніжками чи туфлями на підборах.