"Секретні" б'юті-засоби на поличці: чим користується головна героїня серіалу "Емілі в Парижі"

Вже за кілька днів, а саме 15 серпня, на Netflix вийде перша серія культового серіалу "Емілі в Парижі". Увага глядачів прикута не лише до яскравих образів молодої героїні, а й до її б'юті-засобів.

Їх вдалося розгледіти у трейлері, у якому є сцена у ванній кімнаті. Якими ж б'юті-засобами користується Емілі Купер, щоб мати ефектний вигляд в серіалі, читайте далі.

Цікаво Сміливі та вишукані: 5 найкращих жіночих образів із серіалу "Дім дракона"

"Секретні" б'юті-засоби "Емілі в Парижі"

22 липня у мережі опублікували трейлер до четвертого сезону серіалу "Емілі в Парижі". У ньому показали кілька цікавих деталей сюжету, й в одній зі сцен можна розгледіти "секретні" б'юті-засоби Емілі Купер.

Молода американка має неймовірну зовнішність, а її ексцентричні наряди приковують погляди чоловіків. Розкриваючи секрети краси головної героїні, режисери вирішили продемонструвати б'юті-поличку Емілі. Так, в першу чергу, можна помітити культову щітку для очищення обличчя Foreo Luna. Це версія 4 Mini рожевого кольору, й вона ідеально вписується в стрімкий спосіб життя головної героїні. Емілі немає часу довго чекати на результат, тому залишається вірною своєму американському корінню.



Які засоби є на поличці Емілі Купер / Скриншот з серіалу

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Серед іншого на поличці Емілі Купер також є ще один культовий продукт – крем Immortelle Divine від французького бренду L'Occitane. Це один зі світових бестселерів, який відомий антиоксидантними властивостями та запобігає передчасному старінню шкіри. Втім, це не єдиний засіб з цієї лінійки. На поличці є також олійна сироватка від L'Occitane.

Емілі Купер обирає також сироватку для освітлення та ліфтингу Mimétique Skin Revive. Це продукт від французького бренду, який багатий на вітамін С і ніацинамід. Щоб ефективно зволожити шкіру, героїня серіалу обирає зволожувальний крем Skin Restore, що зміцнює шкірний бар'єр, а також косметичний засіб Boom Boom Milk від Violette_FR – багатофункціональний спрей 3 в 1, який діє як тонік, сироватка й зволожувач.

Що стосується косметики, то на поличці Емілі є кремові рум’яна Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle Cream Blush. Вони мають легку текстуру, а також дарують героїні природно осяйний вигляд.

Однак на цьому список б'юті-засобів Емілі Купер не закінчується – на раковині ще стоїть шампунь Augustinus Bader. Очевидно, що героїня дбає про шкіру тіла, тому обирає найкращі засоби для себе. Зокрема, про це свідчать тюбик бальзаму для душу французького бренду Payot і 2 високотехнологічні зубні щітки Foreo.

Загалом, на поличці Емілі забрала усі косметичні засоби, які є абсолютними лідерами на ринку. Оскільки героїня дбає про себе, то намагається обрати для себе найкращі засоби, з якими дійсно важко помилитися (на відміну від Емілі та її коханців).