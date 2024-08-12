"Секретные" бьюти-средства на полочке: чем пользуется главная героиня сериала "Эмили в Париже"

Уже через несколько дней, а именно 15 августа, на Netflix выйдет первая серия культового сериала "Эмили в Париже". Внимание зрителей приковано не только к ярким образам молодой героини, но и к ее бьюти-средствам.

Их удалось разглядеть в трейлере, в котором есть сцена в ванной комнате. Какими же бьюти-средствами пользуется Эмили Купер, чтобы выглядеть эффектно в сериале, читайте дальше.

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"Секретные" бьюти-средства "Эмили в Париже"

22 июля в сети опубликовали трейлер к четвертому сезону сериала "Эмили в Париже". В нем показали несколько интересных деталей сюжета, и в одной из сцен можно разглядеть "секретные" бьюти-средства Эмили Купер.

Молодая американка имеет невероятную внешность, а ее эксцентричные наряды приковывают взгляды мужчин. Раскрывая секреты красоты главной героини, режиссеры решили продемонстрировать бьюти-полочку Эмили. Так, в первую очередь, можно заметить культовую щетку для очищения лица Foreo Luna. Это версия 4 Mini розового цвета, и она идеально вписывается в стремительный образ жизни главной героини. Эмили нет времени долго ждать результата, поэтому остается верной своим американским корням.



Какие средства есть на полочке Эмили Купер / Скриншот из сериала

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Среди прочего на полочке Эмили Купер также есть еще один культовый продукт – крем Immortelle Divine от французского бренда L'Occitane. Это один из мировых бестселлеров, который известен антиоксидантными свойствами и предотвращает преждевременное старение кожи. Впрочем, это не единственное средство из этой линейки. На полочке есть также масляная сыворотка от L'Occitane.

Эмили Купер выбирает также сыворотку для осветления и лифтинга Mimétique Skin Revive. Это продукт от французского бренда, который богат витамином С и ниацинамидом. Чтобы эффективно увлажнить кожу, героиня сериала выбирает увлажняющий крем Skin Restore, укрепляющий кожный барьер, а также косметическое средство Boom Boom Milk от Violette_FR – многофункциональный спрей 3 в 1, который действует как тоник, сыворотка и увлажнитель.

Что касается косметики, то на полочке Эмили есть кремовые румяна Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle Cream Blush. Они имеют легкую текстуру, а также дарят героине естественно сияющий вид.

Однако на этом список бьюти-средств Эмили Купер не заканчивается – на раковине еще стоит шампунь Augustinus Bader. Очевидно, что героиня заботится о коже тела, поэтому выбирает лучшие средства для себя. В частности, об этом свидетельствуют тюбик бальзама для душа французского бренда Payot и 2 высокотехнологичные зубные щетки Foreo.

В общем, на полочке Эмили забрала все косметические средства, которые являются абсолютными лидерами на рынке. Поскольку героиня заботится о себе, то пытается выбрать для себя лучшие средства, с которыми действительно трудно ошибиться (в отличие от Эмили и ее любовников).