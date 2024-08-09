И пока весь мир в ожидании появления новых увлекательных эпизодов из любимой вселенной, Lady 24 предлагает вспомнить лучшие женские образы "Дома дракона".

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Платье наследницы трона Рейениры Таргариен

После смерти жены и малолетнего сына король Визерис назначает свою дочь Рейениру наследницей трона. Для церемонии принцесса надевает культовое красное шелковое платье со сложной цветочной вышивкой на манжетах.

Она также дополняет образ золотым плащом с черной вышивкой причудливых изображений драконов и тяжелыми золотыми украшениями. Ансамбль этих элементов образует непревзойденный образ, по которому наверняка наиболее запомнили Рейениру.

Как выглядит платье: смотрите фото

Зеленое платье Алисенты Хайтауэр

Алисент Хайтауэр – это жена короля Вестероса Визериса I, которая зрителям больше всего бросилась в глаза своим роскошным изумрудным платьем, в котором появилась на праздничном банкете в честь бракосочетания Рейениры.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність. Наряд Алисенты имеет открытые плечи, глубокий вырез и длинные рукава, обрамленные блестящими золотыми застежками. В этом платье она выглядит великолепно.

Как выглядит платье: смотрите фото

Голубое платье Ренис Таргариен

В одном из эпизодов король Визерис проводит турнир в честь рождения своего второго ребенка. Его двоюродная сестра Ренис присутствует со своим мужем на событии в серебристо-голубом платье.

Поскольку в свое время Ренис было отказано в праве занять трон, теперь ее всегда видят в голубом, цвете народа ее мужа. Платье же, которое она выбирает для турнира, изготовлено из светло-голубой ткани и вышито золотом, что символизирует ее богатство и статус.

Как выглядит платье: смотрите фото

Белое платье Мисарии

Мисария – это невеста Деймона Таргариена, которая в одном из эпизодов шоу появляется на экранах, одета в гладкое белое платье с серебристыми манжетами и плащом, который она носит на шее, как воротник. Четкие линии и ярко-белый цвет ее одежды привлекают внимание к Мисарии и становятся ее визитной карточкой.

Как выглядит платье: смотрите фото

Мрачное платье Хелены

Принцесса Хелена Таргариен – единственная дочь короля Визериса и Алисенты Хайтауэр. Она часто делает странные комментарии, имеет пророческие видения и ведет себя не так, как принято.

Как выглядит платье: смотрите фото

Во 2 сезоне шоу Хелена делает еще одно странное предупреждение своему мужу королю Эйгону. Во время этого она одета в потрясающее темно-зеленое платье, покрытое закрученным кружевом, идеально отражающее характер Хелены и точно запоминающееся.