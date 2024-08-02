Мэйси – настоящая фанатка "Игры престолов". Она превратила свою книгу в произведение искусства.

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Девушка разрисовывает торцы книг

Многие люди в мире увлеклись серией фэнтезийных романов "Песнь льда и пламени". Известному американскому писателю и сценаристу Джорджу Мартину удалось создать мир и персонажей, за жизнью которых хочется наблюдать.

Одной из поклонниц является тикток-блогерка Мэйси Матильда. Девушка решила сделать книгу из своей библиотеки еще более фантастической и украсить ее иллюстрациями.

Она нарисовала на торце книги персонажей сериала "Игра престолов", снятого на основе творения Мартина. Мэйси показала результат в видео, которое быстро набрало более 199 тысяч лайков.

Смотрите, как блогерша разрисовала книгу: видео

Пользователям тиктока очень понравилось хобби Мэйси. Они завалили ее тысячами комментариев: