Мэйси – настоящая фанатка "Игры престолов". Она превратила свою книгу в произведение искусства.
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Девушка разрисовывает торцы книг
Многие люди в мире увлеклись серией фэнтезийных романов "Песнь льда и пламени". Известному американскому писателю и сценаристу Джорджу Мартину удалось создать мир и персонажей, за жизнью которых хочется наблюдать.
Одной из поклонниц является тикток-блогерка Мэйси Матильда. Девушка решила сделать книгу из своей библиотеки еще более фантастической и украсить ее иллюстрациями.
Она нарисовала на торце книги персонажей сериала "Игра престолов", снятого на основе творения Мартина. Мэйси показала результат в видео, которое быстро набрало более 199 тысяч лайков.
Смотрите, как блогерша разрисовала книгу: видео
Пользователям тиктока очень понравилось хобби Мэйси. Они завалили ее тысячами комментариев:
- "Очень впечатляет";
- "Это что-то невероятное";
- "Наконец, изображение. Теперь мы можем судить книгу благодаря ее обложке";
- "Твои художественные работы всегда заставляют мое сердце замирать от количества деталей".