Мейсі – справжня фанатка "Гри престолів". Вона перетворила свою книгу на витвір мистецтва.

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Дівчина розмальовує торці книг

Багато людей у світі захопилися серією фентезійних романів "Пісня льоду та полум'я". Відомому американському письменнику і сценаристу Джорджу Мартіну вдалося створити світ та персонажів, за життям яких хочеться спостерігати.

Однією з шанувальниць є тікток-блогерка Мейсі Матильда. Дівчина вирішила зробити книгу зі своєї бібліотеки ще фантастичнішою та прикрасити її ілюстраціями.

Вона намалювала на торці книги персонажів серіалу "Гра престолів", знятого на основі творіння Мартіна. Мейсі показала результат у відео, яке швидко набрало понад 199 тисяч вподобань.

Дивіться, як блогерка розмалювала книгу: відео

Користувачам тіктока надзвичайно сподобалося хобі Мейсі. Вони завалили її тисячами коментарів: