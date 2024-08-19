Головна візажистка серіалу Орелі Пайєн розповіла, що насправді образ Емілі Купер – натхненний французькими іконами стилю. Окрім того, вона поділилася, як повторити макіяж головної героїні.

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Макіяж, натхненний культовими особами

Якби Орелі могла одним словом описати загальну естетику макіяжу в четвертому сезоні "Емілі в Парижі", то це було б слово "сміливий". Це стосується не лише Емілі, а й інших персонажів. Головна візажистка серіалу пояснила, що Емілі повинна була розкриватися з кожним сезоном і нарешті на неї вплинуло паризьке життя, яке почала відображатися у її макіяжі.

Ми хотіли пройти через сезон і побачити, як вона (Емілі Купер – Lady) розвивається, як вона стала сміливою – іноді, взагалі без макіяжу, а іноді – з великою кількістю божевільних образів. Я хотіла, щоб в образі Емілі було трохи більше паризького стилю, а також прагнула зробити її більш зрілою, впевненішою в собі та сміливішою у виборі способу життя та макіяжу,

– пояснила Орелі Пайєн.

Тому, створюючи образ Емілі Купер для четвертого сезону, візажистка надихалася образами французьких ікон стилю, таких як Франсуаза Арді та Джейн Біркін. Вони є втіленням класичного "французького обличчя". Водночас найкраща подруга Емілі Мінді – 100% уособлення американки, тому вона з'являється з накладними віями, стразами та яскравим макіяжем.

Образ Емілі Купер натхненний Джейн Біркін: дивіться фото

Як повторити макіяж Емілі Купер

Орелі Пайєн наголосила, що спочатку треба підготувати шкіру, адже це важливий елемент зовнішнього вигляду. Так, спочатку треба очистити обличчя, потім зволожити його за допомогою сироватки, а після – нанести крем.

Що стосується макіяжу, то ключовий образ сезону – червоні губи Емілі. Візажисти завжди використовували помаду Dior Rouge Dior on 999, адже її текстура ідеальна, а колір – пасує як брюнеткам, так і блондинкам. Також ключовими елементами макіяжу є тональні основи Cle de Peau та Chanel Vitalumière Aqua й консилери Dior або Laura Mercier.

Наслідуючи макіяж Емілі Купер, потрібно дотримуватися класичної формули французьких жінок.

Краса французької дівчини – це бути достатньо впевненою в собі, щоб вийти на вулицю без макіяжу. Однак червоні губи, чорна підводка для очей і багато туші – це властива французьким дівчатам класична комбінація,

– пояснила візажистка.

За словами Орелі, можна обійтися лише червоними губами, й хоча такий яскравий колір може лякати, однак візажистка радить спробувати усім такий макіяж, адже він дарує впевненість у собі.