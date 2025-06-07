Дуже гаряче: 5 сміливих кадрів Емілі Ратажковскі, які запам'ятаються

7 червня відома модель Емілі Ратажковскі святкує день народження. Іменинниці виповнилося 34 роки, тож з нагоди її свята, згадуємо сміливі образи.

Манекенниця любить провокативні вбрання та світлини, тому залюбки приміряє напівпрозорі сукні та одягає відверті речі, пише 24 Канал. Американська модель любить сексуально демонструвати свій бюст та оголений живіт.

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Знаменитість має власний бренд купальників, тому радо позує у своїх виробах на камеру. Часом в Емілі досить бунтарська поведінка, оскільки вона може опублікувати в мережі повністю оголене фото. Втім, її підписники звикли до такої порції непристойності, тож вже не реагують занадто негативно.

Емілі Ратажковскі добре слідкує за своїм тілом, оскільки після народження дитини у 2021 році, вона швидко повернулась до попередніх форм. Манекенниця любить своє тіло й не соромиться його, тому так часто постає на кадрах оголеною.

Я росла в Іспанії, де на пляжі можна часто зустріти жінку топлес. До того ж мій батько художник, я звикла бачити гарних оголених жінок у нашому домі. Я дивилася на них з іншого боку мольберта і сприймала як елемент мистецтва,

– розповіла в одному з інтерв’ю модель.

Ми зібрали кілька красивих та дещо відвертих кадрів Емілі Ратажковскі, на яких вона демонструє тіло в різному вбранні та позах.

Емілі в корсеті

Модель в купальнику та кросівках

Зірка в халаті

Емілі в сукні з глибоким вирізом

Модель у зйомці для глянцю Vogue

До слова, щоб виглядати стильно й красиво дівчатам ростом до 165 сантиметрів, радимо звернути увагу на кілька речей, які чудово витягують силует.