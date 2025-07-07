Як створити образи з етномотивами: 5 варіантів, які сподобаються всім

Створювати автентичні образи на щодень – новий тренд. Тепер українки не прив’язують вишиванки лише до релігійних та національних свят, а одягають їх тоді, коли хочеться. Етномотиви в образах поєднують в собі модерн та культурну спадщину.

Різні історичні деталі поєднати в одному образі можна досить легко, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Це може бути вишиванка, вбрання з елементом вишивки, бохо в українському стилі чи стародавні прикраси в поєднанні з сучасними елементами гардероба.

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Щоб створити красиві національні образи, радимо дізнатися про 5 корисних способів, які допоможуть все правильно зробити.

Прикраси з історією

Багатошарові коралі, силянки з бісеру, масивні згарди та дукачі – виглядають неймовірно естетично. Влітку ці прикраси можна поєднувати з базовими сорочками, лляними костюмами та сарафанами. Замість чистої етніки можна звернути ще увагу на глиняні підвіски з сакральним розписом.

Мінімалістична вишивка

Красиво виглядає лаконічне вбрання у світлих тонах з бездоганним оздобленням на рукавах чи комірцях. Одяг з мінімалістичною вишивкою чудово підійде для повсякденних образів. А ще в моду входить наївна вишивка – коники, фрукти, абстрактні символи тощо. Ці речі підійдуть для офісу чи денної прогулянки.

Сукня або сорочка з білою вишивкою

Бавовняна чи лляна сорочка з абажурною вишивкою та мереживом – мастхев на літню пору. Така річ ідеально підходить для прогулянок в спекотну пору. Додавши чоботи чи плетену сумку, можна легко отримати етнобохо-образ. Автентична річ здатна стати базою гардероба на літо.

Пояси – акцентна річ

Для створення етнічного образу, пояс стає візуальним центром. Обирайте ткані пояси, плахти з геометричними орнаментами чи крайки. Популярності набувають хустки макраме, тому така річ гарно поєднається з джинсами, штанами, капрями чи сарафанами.

Етножилет

Короткі чи подовжені двосторонні жилети з вишивкою, здатні додати неймовірного вайбу образу. Ця річ чудово відображає українську естетику з сучасною модою. Носити вбрання можна поверх сукні, футболки чи сорочки.

Келлі Разерфорд одягнула подовжену жилетку від українського бренду GUNIA Project, засновниками якого є Марія Гаврилюк та Наталія Каменська.