Як самостійно пофарбувати брови вдома: результат вам гарантовано сподобається

Домашнє фарбування брів може стати чудовою альтернативою салонній процедурі. Попри існуючі упередження, практика доводить, що гарно пофарбувати брови вдома можливо.

Для цього потрібно дотримуватись певних правил. Зокрема, використовувати правильну техніку фарбування, пише 24 Канал.

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Що потрібно, аби пофарбувати брови вдома

Щоб пофарбувати брови вдома, потрібно не так багато обладнання:

фарба для брів;

окисник;

тонкий пензлик для нанесення фарби;

щіточка для брів;

жирний крем чи вазелін;

ватні палички;

ватні диски.

Зверніть увагу! Деякі використовують фарбу для волосся, аби фарбувати брови. Однак насправді цього робити не варто. Річ у тім, що фарбник для волосся більш агресивний.

Як проводити фарбування:

Спочатку потрібно очистити брови та шкіру навколо від макіяжу, а також забруднень. Далі необхідно знежирити цю зону (для цього підійде міцелярна вода). Нанесіть крем чи вазелін навколо брів, щоб захистити шкіру. Починайте фарбування. Фарбувати потрібно знизу і догори. Таким чином брови виглядатимуть природно. Залиште фарбу на час, що вказаний на упаковці. Більше тримати непотрібно. Змийте фарбу.

Важливо! Перед нанесенням фарби, змішайте її з окисником у вказаній на упаковці пропорції.

Техніка нанесення фарби:

Поради для якісного фарбування: