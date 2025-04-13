Как самостоятельно покрасить брови дома: результат вам гарантированно понравится

Домашнее окрашивание бровей может стать отличной альтернативой салонной процедуре. Несмотря на существующие предубеждения, практика доказывает, что красиво покрасить брови дома возможно.

Для этого нужно придерживаться определенных правил. В частности, использовать правильную технику окрашивания, пишет 24 Канал.

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Что нужно, чтобы покрасить брови дома

Чтобы покрасить брови дома, нужно не так много оборудования:

краска для бровей;

окислитель;

тонкая кисточка для нанесения краски;

щеточка для бровей;

жирный крем или вазелин;

ватные палочки;

ватные диски.

Обратите внимание! Некоторые используют краску для волос, чтобы красить брови. Однако на самом деле этого делать не стоит. Дело в том, что краситель для волос более агрессивный.

Как проводить окрашивание:

Сначала нужно очистить брови и кож вокруг от макияжа, а также загрязнений. Далее необходимо обезжирить эту зону (для этого подойдет мицеллярная вода). Нанесите крем или вазелин вокруг бровей, чтобы защитить кожу. Начинайте окрашивание. Красить нужно снизу и вверх. Таким образом брови будут выглядеть естественно. Оставьте краску на время, указанное на упаковке. Больше держать ненужно. Смойте краску.

Важно! Перед нанесением краски, смешайте ее с окислителем в указанной на упаковке пропорции.

Техника нанесения краски:

Советы для качественного окрашивания: