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Lady Советы для Lady Как самостоятельно покрасить брови дома: результат вам гарантированно понравится
13 апреля, 21:25
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Как самостоятельно покрасить брови дома: результат вам гарантированно понравится

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Домашнее окрашивание бровей может быть хорошей альтернативой салонной процедуре при условии соблюдения определенных правил.
  • Необходимые материалы: краска для бровей, окислитель, тонкая кисточка, щеточка для бровей, жирный крем или вазелин, ватные палочки и диски.

Домашнее окрашивание бровей может стать отличной альтернативой салонной процедуре. Несмотря на существующие предубеждения, практика доказывает, что красиво покрасить брови дома возможно.

Для этого нужно придерживаться определенных правил. В частности, использовать правильную технику окрашивания, пишет 24 Канал.

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Что нужно, чтобы покрасить брови дома

Чтобы покрасить брови дома, нужно не так много оборудования:

  • краска для бровей;
  • окислитель;
  • тонкая кисточка для нанесения краски;
  • щеточка для бровей;
  • жирный крем или вазелин;
  • ватные палочки;
  • ватные диски.

Обратите внимание! Некоторые используют краску для волос, чтобы красить брови. Однако на самом деле этого делать не стоит. Дело в том, что краситель для волос более агрессивный.

Как проводить окрашивание:

  1. Сначала нужно очистить брови и кож вокруг от макияжа, а также загрязнений.
  2. Далее необходимо обезжирить эту зону (для этого подойдет мицеллярная вода).
  3. Нанесите крем или вазелин вокруг бровей, чтобы защитить кожу.
  4. Начинайте окрашивание. Красить нужно снизу и вверх. Таким образом брови будут выглядеть естественно.
  5. Оставьте краску на время, указанное на упаковке. Больше держать ненужно.
  6. Смойте краску.

Важно! Перед нанесением краски, смешайте ее с окислителем в указанной на упаковке пропорции.

Техника нанесения краски:

Советы для качественного окрашивания:

  • проводите тест на аллергию перед тем как использовать краску;
  • чем дольше вы держите краску, тем темнее будет цвет;
  • если вы не уверены, что покрасите брови правильно и ровно, сделайте предварительную разметку;
  • оттенок краски для бровей должен быть близким к цвету волос.