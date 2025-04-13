С помощью белого карандаша девушки хотят подчеркнуть глаза. Также этот прием якобы позволяет сделать взгляд более выразительным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Стоит ли использовать белый карандаш в макияже

Нужно заметить, что это не новая техника. Визажисты ее используют довольно давно.

Белый карандаш наносится на слизистую таким образом, чтобы получился легкий контур внизу глаза.

Безусловно белый карандаш выделяет глаза и подчеркивает их глубину. Однако иногда он слишком контрастный. Именно поэтому девушки ищут ему альтернативу. В таком случае, белый карандаш следует заменить на бежевый.

Какие преимущества использования бежевого карандаша:

он выглядит натурально;

его легче наносить, ведь небольшие погрешности не будут заметны;

не создается дополнительный акцент в макияже.

Лайфхак! Гелевый карандаш держится на слизистой лучше всего. Однако есть вероятность, что вам просто не подходит это косметическое средство. Именно поэтому любой карандаш и не держится на слизистой.