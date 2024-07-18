Однією з перших, хто почав створювати й поширювати тренд на несправжні лінії засмаги, стала тікток-блогерка Ерін Дуган Юрчак. Вона опублікувала відео-туторіал, як повторити такий макіяж.

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Фейкові лінії засмаги стали вірусним трендом

Блогерка пояснила, що фейкові лінії засмаги мають безліч переваг, головна з яких – реалістичну засмагу можна отримати без шкідливого впливу сонячного проміння. Блогерка порівняла такий макіяж з безпечним відпочинком на тропічному пляжі, однак не всі користувачі розуміють такий незвичайний тренд.

Юрчак вважає, що тренд на фейкові лінії засмаги стає популярним саме через те, що ефектний зовнішній вигляд можна отримати без ультрафіолетових променів. Окрім того, ці смужки ефектно обрамляють і підкреслюють тіло. Ба більше, у мережі існує субкультура, яка уникає засмаги, однак обожнює такі смужки, які імітують засмагу.

Тренд на фейкові лінії засмаги: дивіться відео

Щоб зробити такий макіяж на тілі, то необхідно всього кілька засобів: бронзер, рум'яна та пластир. Так, за допомогою лейкопластиру чи будь-якої іншої стрічки, яку можна приклеїти на тіло, варто створити лінії засмаги. Після цього на тіло поверх стрічки необхідно нанести бронзер та рум'яна, а для більш тривалого ефекту деякі блогери радять користуватися автозасмагою.

Як зробити фальшиві лінії засмаги: дивіться відео

Ба більше, тренд з фальшивою засмагою створюють й на обличчі. Так, одна з блогерок намалювала слід від окулярів і навіть ланцюжок, який буцімто був на тілі під час засмаги.

Макіяж з фейковою засмагою: дивіться відео

Цікаво, що лінії засмаги були особливо популярними у 2000-х роках. Тоді Періс Хілтон постійно користувалася автозасмагою, а з-під одягу завжди виднілися смужки бікіні з незасмаглою шкірою.