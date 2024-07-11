Так, дві сестри вирішили влаштувати фотосесію в стилі "Бріджертонів". Дівчата не лише створили ефектні образи, а й знайшли ідеальну локацію для зйомки в самому серці Львова.
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"Бріджертони" в серці Львова
Дві сестри вирішили влаштувати фотосесію у стилі популярного серіалу "Бріджертони" після того, як у мережі з'явився третій сезон популярної стрічки. Так, дівчина надихнулася естетикою, однак виникали два найважливіших питання:
- де взяти сукні, як у героїнь серіалу;
- де влаштувати фотосесію, щоб інтер'єр відповідав естетиці "Бріджертонів".
Так, переглядаючи фото різних замків та садиб у Львові, сестри зупинилися на Палаці Потоцьких, адже він ідеально підходить естетиці "Бріджертонів" як зовні, так і зсередини.
Що стосується суконь, то їх змогла пошити мама сестер. Вона створила ідентичні вбрання, які відрізнялися лише кольорами. Свої образи дівчата доповнили ніжними рукавичками, зібраними зачісками та діадемами.
Фотосесія в стилі "Бріджертонів": дивіться відео
До слова, зйомку проводила подруга сестер. У мережі з захватом реагують на стильну фотосесію й чимало користувачів хочуть її повторити. Дівчата ж додали, що сукні здають в оренду, тому будь-хто може також відчути себе героїнею культового серіалу.