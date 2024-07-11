"Бріджертони" посеред Львова: сестри організували фотосесію в естетиці популярного серіалу

Серіал "Бріджертони" є одним з найпопулярніших на платформі Netflix. З виходом третього сезону цієї історії чимало людей надихається на повторення образів культових героїнь.

Так, дві сестри вирішили влаштувати фотосесію в стилі "Бріджертонів". Дівчата не лише створили ефектні образи, а й знайшли ідеальну локацію для зйомки в самому серці Львова.

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"Бріджертони" в серці Львова

Дві сестри вирішили влаштувати фотосесію у стилі популярного серіалу "Бріджертони" після того, як у мережі з'явився третій сезон популярної стрічки. Так, дівчина надихнулася естетикою, однак виникали два найважливіших питання:

де взяти сукні, як у героїнь серіалу;

де влаштувати фотосесію, щоб інтер'єр відповідав естетиці "Бріджертонів".

Так, переглядаючи фото різних замків та садиб у Львові, сестри зупинилися на Палаці Потоцьких, адже він ідеально підходить естетиці "Бріджертонів" як зовні, так і зсередини.

Літо – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Що стосується суконь, то їх змогла пошити мама сестер. Вона створила ідентичні вбрання, які відрізнялися лише кольорами. Свої образи дівчата доповнили ніжними рукавичками, зібраними зачісками та діадемами.

Фотосесія в стилі "Бріджертонів": дивіться відео

До слова, зйомку проводила подруга сестер. У мережі з захватом реагують на стильну фотосесію й чимало користувачів хочуть її повторити. Дівчата ж додали, що сукні здають в оренду, тому будь-хто може також відчути себе героїнею культового серіалу.